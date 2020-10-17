T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meclis'te gerginlik: Azerbaycan tezkeresi oylama yeter sayısına takıldı

17 Ekim 2020 10:03

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un parlamento heyetiyle birlikte Azerbaycan’a yapacağı resmi ziyarete ilişkin tezkerenin Meclis Genel Kurulu’ndaki ilk oylamasının toplantı yeter sayısına takılması, iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz imzalı habere göre, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “190 vekilimiz ‘Evet’ dedi, 10 eksiğimiz oldu, hepsi ya komisyonda ya genel merkezde ya da toplantılarda. Çünkü muhalefet yaparken Azerbaycan tezkeresine ‘Hayır’ deneceği, yoklama yapılacağı hiçbirisinin aklına gelmez” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Turan’ın, CHP’yi 20-25 milletvekiliyle kilitlediğine ilişkin sözlerine “Yuh” diyerek tepki verdi. Turan da, “Bu ayıp, bu terbiyesizlik, bu yakışmaz” dedi.

Özel ise “CHP’nin ciğerini oyacaksınız, sesimizi çıkarmayacağız. Hiçbir teamüle uymayacağımızı buradan açıkça ilan ediyoruz” diye devam etti. Daha sonra oylamada tezkere kabul edildi.

ETİKETLER

azerbaycanhabermeclisMustafa Şentopresmi heyetziyaretermenistangerginlikBülent TuranÖzgür Özel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24