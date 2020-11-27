Meclis'te dört partiden Fransa'nın Dağlık Karabağ kararına karşı ortak bildiri

AKP, CHP, MHP ve İyi Parti'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosu’nun Dağlık Karabağ kararını kınadı.

TBMM Başkanı Şentop’un imzası ile yayımlanan bildiride, Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ ile ilgili kararına ilişkin, "Ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan aleyhine böylesi hasmane adımları atanların Meclisimiz ve aziz Milletimiz tarafından not edildiğini ilan ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, Senato'nun çağrısına rağmen Dağlık Karabağ'ı bağımsız bir cumhuriyet olarak tanımadıklarını söylemişti.

TIKLAYIN: Fransa Dışişleri Bakanlığı: Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımıyoruz