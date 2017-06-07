Meclis tatile giriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, zeytinlik sahalara ilişkin düzenlemeyi de içeren tasarı ile Katar'la imzalanan iki uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin iki tasarının kabul edilmesinin ardından, Ramazan Bayramı'ndan önce tatile girecek.

Muhalefetin ve bazı sivil toplum örgütlerinin, zeytin sahalarının yatırıma açıldığı gerekçesiyle karşı çıktığı, 90 maddelik Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda "temel kanun" olarak 4 bölüm halinde görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu, 'FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümü olan 15 Temmuz Cumartesi günü olağanüstü toplanacak. Olağanüstü toplantının ardından tekrar tatile girecek olan Meclis, 12 Eylül Salı gününe kadar çalışmalarına ara verecek.