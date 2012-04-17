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Politika

Meclis tarihinde ilk kez Kara Harp Okulu’nu incelemeye gidiyor

AKP'li Aydın, “TBMM tarihinde bir ilk gerçekleşecek. Okulla bir şekilde ilişikleri kesilen öğrencilerin ve ailelerin iddialarını yerinde inceleyeceğiz” dedi

17 Nisan 2012 22:42

- Hülya Karabağlı

 

ANKARA

TBMM Dilekçe Alt Komisyonu, Kara Harp Okulu’nda, atılan ya da kendi isteğiyle ayrılan öğrencilerin ayrımcılık,  mobbing ve ‘şok manga’  iddialarını yerinde inceleyecek. Çok sayıda iddia sahibinin ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyledikleri ‘1 No’lu’ amfiyi gezecek. Alt Komisyon Başkanı AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın T24’e, “TBMM tarihinde bir ilk gerçekleşecek. Okulla bir şekilde ilişikleri kesilen öğrencilerin ve ailelerin iddialarını yerinde inceleyeceğiz”  dedi.  Kara Harp Okulu’nu aynı zamanda görme fırsatı bulacaklarına dikkat çeken Aydın,  “ Komisyonumuz çalışmanın neredeyse sonuna geldi.  Rapor aşamasına doğru yoldayız. Bu nedenle,  Kara Harp Okulu’nda yapacağımız incelemeyle son aşamada  bitirilmişolacak” dedi.

 

‘Şok manga’ sorulacak

 

Alt komisyona gelen öğrencilerin üzerinde en çok durdukları ‘şok manga’ iddiaları  komutanlara sorulacak.  Alt komisyon başkanı,  “ Öğrenciler Ağustos ayında kaloriferlerin  sonuna kadar yandığını, sıcak asfaltta süründüklerini iddia etmişlerdi” dedi. İddialar arasında,  ‘1 nolu’ amfi de bulunuyor. Öğrenciler,  “1no’lu amfiye gönderilenler diğerleriyle ayrılan öğrencilerdir. Bu amfiye gelenlerden biri bile mezun olamadı” demişlerdi.

Bir süre önce TBMM’ye gelen komutanlara, komisyon şu soruları yöneltmişti: Sivil kıyafetlerle eğitim yaptırdınız mı? Gece uyumasına izin vermemek, binlerce kez ‘çök kalk’, ‘ördek yürüyüşü’, ‘ komando dansı’, yaptırmak gibi uygulamalarda ‘başaramazsınız giderseniz’  tarzında tehditlerde bulundunuz mu?Güneş altında tek ayak üstünde bekletmek, yemek ve su içmek için yetersiz zaman vermek, genele uygulanan davranışlar mıdır? Yoksa seçilen bazı öğrencilere mi uygulanmaktadır?-Öğrencilerin hemen hepsi belirleyici sınavlardan önce ciddi fiziksel eğitimlere tabi tutulduklarını , dolayısıyla pilotluk eğitimi sınavlarından umdukları başarıyı gösteremediklerini iddia ediyorlar. Ne söylemek istersiniz? Şok mangası  eğitimi uyguladığınız,  ayrılması için baskı yaptığınız  doğru mu?

 

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