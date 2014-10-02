Meclis resepsiyonunda Bahçeli'den sert çıkış: Sezar gibi odaya çekilmenin manası yok

Yeni Yasama Yılı Resepsiyonu’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emin Erdoğan, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Meclis Başkanlık Divanı'nın arkasındaki odaya geçmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sert tepkisine neden oldu.

Bahçeli, "Sezar gibi bir odaya çekilmenin manası yok. Demokrasinin ruhuna aykırı bir davranış. Milletin asli unsuru olmasam burayı terk ederdim. Bu Meclis gazi bir meclistir. Bu davranışın yakışı kalmamıştır" dedi.

Aysel Alp’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yanındakiler odada 10 dakika kaldı.