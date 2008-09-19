Meclis polisine DTP soruşturması

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve DTP milletvekillerine saygılı davranmamakla suçlanan Meclis'in 1 numaralı kapısında görevli polisler, "TBMM İdare Amiri Sırrı Sakık'ın Başkanlık Divanı üyeleri listesindeki fotoğrafını da beyaz kâğıtla kapatınca" haklarında soruşturma başlatıldı..



Türk ve DTP milletvekilleri kapıdan geçerken ellerini ceplerine sokan ya da sırtlarını dönen polislerin, son üç gündür davranışlarını değiştirdikleri DTP’lilerce belirtildi.

Polislerin kapıdan geçerken Ahmet Türk'e selam durdukları, DTP milletvekillerine de daha saygılı davrandıkları vurgulandı.



