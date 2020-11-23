Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda tartışma; polis görüntü alan milletvekili danışmanını engellemeye çalıştı

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda esnafın sorunlarına dikkat çeken iki döviz açtı. Polis görüntü çeken milletvekili danışmanını engellemeye çalıştı.

Duvar'da yer alan habere göre, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a “Esnafı virüs değil, terk edilmişlik öldürecek” ve “Esnaf Tükendi! Kapatılan esnaf zor durumda. Kiralar, faturalar ve masraflar için esnafa destek” yazılı dövizler açıp, “Sayın Bakan esnaf destek bekliyor” diye seslendi.

Bu sırada milletvekili sıralarının önüne gelen bir polis memuru Girgin’in danışmanının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ayağa kalkarak polise tepki gösterdi, polis memuru salondan çıkarıldı.

"Polis Meclis'e nasıl müdahale edebilir?"

Bekaroğlu, AKP'li milletvekillerinin "Polis işini yapıyor" savunmaları üzerine, "İşi o değil. Arkadaşımız Sayın Bakan'a bir mesaj iletiyor, danışmanı da çekiyor. Polisin burada ne işi var, polis Meclis'e nasıl müdahale edebilir?" diye konuştu.