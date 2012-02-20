Meclis personelinin uçuş millerine ortak hesap

T24 - TBMM Genel Sekreterliği tarafından başlatılan uygulamayla, resmi görevli olarak seyahat eden personelin uçuş milleri ortak hesapta birikecek ve resmi seyahatler için kullanılacak.

TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, yeni başlatılan uygulamayla, bedeli kamu kaynaklarından ödenerek gerçekleştirilen yurtiçi ve yurtdışı uçuşlardan kazanılan millerin, yine kamuya dönüşlerinin sağlanacağını ifade etti.

Milletvekilleri tarafından gerçekleştirilen uçuşların da ortak uçuş mili hesabında toplanıp toplanmayacağının, Başkanlık Divanı toplantısında ele alınması bekleniyor.