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Politika

Meclis personelinin uçuş millerine ortak hesap

TBMM personelinin resmi seyahatlerindeki uçuş milleri, bundan sonra ortak hesapta toplanacak. Toplanan bu miller, daha sonraki resmi seyahatlerde kullanılacak.

20 Şubat 2012 12:52

 

T24 - TBMM Genel Sekreterliği tarafından başlatılan uygulamayla, resmi görevli olarak seyahat eden personelin uçuş milleri ortak hesapta birikecek ve resmi seyahatler için kullanılacak.

TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, yeni başlatılan uygulamayla, bedeli kamu kaynaklarından ödenerek gerçekleştirilen yurtiçi ve yurtdışı uçuşlardan kazanılan millerin, yine kamuya dönüşlerinin sağlanacağını ifade etti.

Milletvekilleri tarafından gerçekleştirilen uçuşların da ortak uçuş mili hesabında toplanıp toplanmayacağının, Başkanlık Divanı toplantısında ele alınması bekleniyor.

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