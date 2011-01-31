-MECLİS PERSONELİNE ZAM MÜJDESİ TBMM (A.A) - 31.01.2011 - TBMM Başkanlık Divanı, yönetici olmayan kadrolu Meclis personeline 58 lira, 4-C statüsündeki personele de yüzde 9 zam yapılmasına karar verdi. TBMM Başkanlık Divanı, Başkan Mehmet Ali Şahin başkanlığında toplandı. Alınan bilgiye göre toplantıda, Katip üye CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP'li Adalet Komisyonu üyelerinin istifasını gündeme getirdi. Tüzün, Danıştay ve Yargıtay'ın yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarının 24 Ocak'ta TBMM'ye sunulduğunu, 25 Ocak'ta başka bir tasarının görüşmelerinde tasarının komisyon üyelerine dağıtıldığını söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ile yapacağı görüşme nedeniyle tasarının görüşülmesinin ertelenmesini istediği için milletvekillerine tasarıyı incelemeleri için zaman tanındığını savunan Tüzün, Anayasa'nın 95. maddesinde, ''İçtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir'' denildiğini anımsattı. Bu nedenle, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'nın, Anayasa'nın 95. maddesine ve İçtüzük'ün 21. maddesine aykırı hareket ettiğini savunan Tüzün, CHP'li milletvekillerinin Adalet Komisyonundan bireysel olarak istifa etmediklerini, grup olarak istifa ettiklerini, dolayısıyla görüşmelerin yapılamayacağını kaydetti. Tüzün, bu konuda Meclis Başkanı olarak Mehmet Ali Şahin'i göreve davet etti. Başkan Şahin de, bu konunun kendisine iletildiğini ve toplantı sonrasında ilgili bürokratlarla konuyu değerlendireceğini ifade etti. -MECLİS PERSONEL MAAŞLARINA ZAM- Başkanlık Divanında, yönetici olmayan kadrolu Meclis personeline 58 lira, 4-C statüsündeki personele de yüzde 9 zam yapılması kararı alındı. Böylece, 4-C'li personelin maaşı en düşük bin 700 TL olacak. Ayrıca, 4-C'li personele kıdem tazminatı ödemesi yapılması ve bu statüde 80 personel daha alınması da kararlaştırıldı. Döner sermayeden yararlanamayan TBMM'de görevli doktorlar ve diş tabiplerine makam ve görev tazminatı verildi. Buna göre, doktorlar ve diş tabiplerine 960 TL - bin 150 TL arasında zam yapılacak. Mühendis, sosyolog ve biyolog kadrosunda olanlara da makam tazminatı verilerek 212 TL ücret artışı sağlandı. Milletvekillerinin aldığı gözlük camı ve çerçeve ücretleri artırıldı. Buna göre, milletvekillerine 1999'dan itibaren ödenen 80 TL'lik gözlük camı ücreti 150 TL'ye, çerçeve için ödenen 100 TL ise 250 TL'ye çıkarıldı. Daha önce kavaslara 2 yılda bir özel elbise verilirken, şimdi yılda 2 kez özel elbise verilmesi kararlaştırıldı. TBMM İdare Amiri, CHP Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük, yapımı devam eden yeni halkla ilişkiler binasını gündeme getirdi. Projede bazı eksiklikler çıktığı, bunların giderilmesi için çalışıldığı belirtildi. Gelecek dönemden itibaren, milletvekillerine 3. personel verilmesi kararı alındı. Bu personel sözleşmeli olarak alınacak. Milletvekili bu personeli, danışman, sekreter veya şoför olarak çalıştırabilecek. 5 adet kavas kadrosu tesis edilmesi konusu görüşüldü, ancak gelecek döneme bırakıldı. -ATLI SPOR KULÜBÜNÜN MECLİS'E TAHSİS EDİLMESİ- Atlı Spor Kulübünün Meclis'e tahsis edilmesi konusundaki çalışmaların yoğunlaştırılması kararı alındı ve bununla ilgili olarak, TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil ve İdare Amiri Orhan Erdem görevlendirildi. TBMM Ana Binasının, muhalefet kulisi tarafındaki havuzun yanına Meclis'in Avusturya'lı mimarı Clemens Holtzmeister'in anıtının yapılması kararı alındı.