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Meclis önündeki ‘laiklik’ eylemine polis müdahalesi

Polis biber gazıyla müdahalede bulunurken gruptan bazı kişiler gözaltına alındı

26 Nisan 2016 15:36

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın “Yeni anayasada laiklik olmamalı” sözlerine tepki göstererek Meclis önüne yürüyen gruba polis müdahale etti.

Evrensel’de yer alan habere göre, Birleşik Haziran Hareketi, "Laiklik bir kere yeni anayasada olmamalıdır" diyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı protesto etmek için bugün saat 12.00'de Meclis önünde toplanma çağrısı yaptı. Meclis'in Dikmen kapısı önünde toplanma çağrısı yapan Birleşik Haziran Hareketi, "Şeriat, hilafet anayasası yaptırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Birleşik Haziran Hareketi'nin çağrısı üzerine toplanan vatantaşlar Meclis'e yürümek isteyince polis müdahale etti. Polis biber gazıyla müdahalede bulunurken gruptan bazı kişiler gözaltına alındı. 

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