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Meclis önünde YÖK protestosu: 11 gözaltı

Grup üyeleri açıklamanın ardından dağılmayıp TBMM'ye girmek isteyince polis müdahale etti

16 Nisan 2013 16:46

Meclis önünde YÖK'ü protesto eden Genç-Der üyesi bir grup basın açıklamasının ardından Meclis'e girmeye çalışınca polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı.
 
TBMM önünde YÖK'ün kapatılması talebiyle eylem yapan Genç-Der üyeleri, basın açıklamasının ardından Meclis'e girmeye çalışınca polis müdahalesiyle karşılaştı. Olayda, 11 kişi gözaltına alındı.

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Genç-Der üyeleri, siyasi partilerin grup toplantılarının yapılacağı saatte TBMM Dikmen Kapısı önünde toplandı.

Ayşen Kavas, grup adına yaptığı açıklamada, 4 haftadır YÖK'ün kapatılması için çeşitli eylemler düzenlediklerini belirterek, "Bütün siyasi partilerin, öğrencilerin ve gençlerin sorunlarını dile getirmesi, YÖK'ü kapatmaları gerekmektedir. Halkın bütün kesimini temsil ettiğini söyleyen partiler gençleri dikkate almalı ve taleplerimizi grup toplantılarında dile getirmelidir" dedi.

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Grup üyeleri açıklamanın ardından dağılmayıp TBMM'ye girmek isteyince polis müdahale etti.

Genç-Der üyesi 11 kişi gözaltına alındı.

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