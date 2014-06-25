Meclis lokantasında yolsuzluk iddiası: Tatlıları götürüp kendi dükkânlarında satıyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Meclis restoranında çalışan bazı personelin, nöbetçi göründükleri saatlerde bir yöneticinin eşine ait özel restoranda ücretsiz olarak çalıştırıldığını, Meclis lokantasından özel restorana bazı yemek ile tatlıların satılmak üzere taşındığını ileri sürdü.

Milliyet gazetesinden Aydın Hasan'ın haberine göre, CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı'nda üst kademelerde yer alan bazı yöneticilerin yolsuzluk yaptıklarını da öne sürdü. Tanal, şu açıklamada bulundu:

‘Restoran eşinin üzerinde görünüyor’

“TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı üst yöneticileri Meclis içinde kurdukları üçlü sacayağı ile makamlarının verdiği yetkileri kendi özel işletmelerine kaynak ve iş gücü aktarımı için kullanmaktadır. Meclis Restoranında çalışan personeller, Meclis’te nöbetçi gösterilip Başkan Yardımcısının eşinin üstüne görünen bir restoran işletmesinde herhangi bir bedel ödenmeksizin hafta içleri ve hafta sonları çalıştırılmaktadır. Bu işçiler işlerini kaybetme korkusu ile bu uygulamaya boyun eğmek zorunda bırakılmaktadır. Ben taşeron işçilerin hakları için bu kadar mücadele ederken burnumun dibinde olanlara kayıtsız kalamam. Bunun yanı sıra Meclis Restoran’dan tatlılar, yemekler ve bunların malzemelerini kendi makam araçları ile bu özel işletmeye taşıtmaktadırlar. Devletin verdiği makamı ve olanakları kendi kişisel çıkarları için kullanan bu insanların peşini bırakmayacağım. Devletin malında; yetimlerin, öksüzlerin, muhtaçların vergisini veren vatandaşımızın hakkı var ömrümün sonuna kadar bu hakkın savunucusu olacağım."

Cemil Çiçek'e sordu

Tanal, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tanal, Çiçek'e şu soruları yöneltti.

1- TBMM Destek Hizmetleri Başkanı F. B. midir?

2- TBMM Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı B. Ö. midir?

3- Bu iki şahıs kendileri, aile bireyleri ve/veya yakın dostları adına herhangi bir şirket kurmuşlar mıdır? Bu şirketin adı nedir?

4- Ankara Ulus Hamamönü’nde bulunan H. K. Restoran İşletmesi ile ilgili adı geçen bu iki şahsın herhangi bir bağlantısı var mıdır? Bu iki şahıs bu işletmenin müşterisi midir yoksa başkası adına işletmekte midir?

5- H.K. Restoran İşletmesi B. Ö.’nün eşi F. Ö. üzerine mi kayıtlıdır?

6- Bu iki şahıs; TBMM Restoran işletmesine Restoran ve Personel’den sorumlu olarak N. A.’yi mi görevlendirmiştir?

7- Bu iki şahsın TBMM’deki taşeron şirket ve/veya bu şirketin çalışanları ile herhangi bir işbirlikleri mevcut mudur?

8- Taşeron şirket çalışanları; Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir bedel ödenmeksizin H. K. Restoran işletmesinde çalıştırılmakta mıdır? Buna aracı olanlar kimlerdir?

9- Hafta içi mesai saatlerinde TBMM’de çalışması gereken personeller H. K. Restoran işletmesinde çalıştırılmakta mıdır? Bu personeller nöbette olmaları gerektiği saatlerde H. K.’da çalıştırılmakta mıdır? Bu nöbet çizelgelerini ve personellerin nöbet yerlerinde olup olmadıklarını kim kontrol etmektedir? Buna aracı olanlar kimlerdir?

10- Bu personelleri bedel ödenmeksizin mesai saatleri içerisinde ve dışarısında H. K.’da çalıştırılmasına izin veren, aracı olan ve göz yuman şahıs N. A. mıdır? Değilse TBMM içerisinde F. B., B. Ö. ve N. A. tarafından bir üçlü sac ayağı, paralel bir Meclis Restoran mı kurulmuştur? Bu üç şahsın yanı sıra başka Meclis çalışanları da bu işin içinde midir?

11- Hiçbir bedel ödenmeksizin H. K.’da çalıştırılan personelin, işten atılma korkusu ile şikayet yoluna gitmediği doğru mudur?

12- H.K. Restoran’a konumlanmış MOBESE kameraların kayıtlarında ve Meclis içinde konumlandırılmış kamera kayıtlarında F. B., B. Ö. ve N. A. ve bedelsiz çalıştırdıkları taşeron firma işçilerinin görüntülerine rastlandığı doğru mudur?

13- F. B. ve B. Ö.; kendisine tahsis edilen makam ve hizmet araçlarını H. K.’nın işleri için kullanmakta mıdır?

14- F. B. ve B. Ö.; H. K. için aşçı alımlarına ilişkin iş görüşmelerini Meclis’teki makamında mı yapmaktadır? İşe aldığı aşçılara H. K.’da kullanmaları için Meclis Restoran’a ait malzemeleri temin ettiği doğru mudur?

15- TBMM Başkanlığı bu duruma ilişkin herhangi bir işlem yapmış mıdır? Bu konuya ilişkin bir işlem yapılması düşünülmekte midir? Nasıl bir işlem başlatılacaktır?

16- F. B., B. Ö. ve N. A.’in cep telefonundan H.K. işletmesi sıklıkla aranmakta mıdır? Bu aramalarda konuşmaların içeriği nedir? Başkanlığınızca araştırılacak mıdır?

17- Meclis Restoran’dan artan yemek, tatlı gibi malzemelerin F. B. ve B.Ö’nin makam araçları ile H.K.’ya gönderildiği doğru mudur?