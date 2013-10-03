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Politika

Meclis, ‘kızamık’ komisyonu kuruyor

AKP Şanlıurfa Milletvekili Abdülkerim Gök, 'Komisyon bu konudaki bilgi kirliliğine son verir. Hastalığın seyrinin azaltılmasına yönelik tedavileri belirleyebilir' dedi

03 Ekim 2013 17:07

T24/ ANKARA

TBMM, son günlerin sağlıkta en tartışmalı konularından  ‘kızamık’  hastalığının araştırılması için  komisyon kurmaya hazırlanıyor.  AKP Şanlıurfa Milletvekili Abdülkerim Gök ve çok sayıda milletvekilinin verdiği araştırma önergesinde,  kızamığın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde  yoğun olarak görüldüğüne dikkat çekildi ve “ Viranşehir'de yaygın olan SSPE  (kızamık)hastalığı can almaya devam etmektedir” dendi.  Önergede,  hastası olan ailelerin çok zor durumda olduğu belirtildi.

 

‘Kızamık Derneği’ kurulmuş

 

AKP’nin Meclis’e sunduğu araştırma önergesinin ilk imza sahibi Şanlıurfa Milletvekili Abdülkerim  Gök. Gök, T24’e, bölgede ve Viranşehir’de ağırlıklı olarak  bu hastalığın görüldüğünü anlattı.  “ Yüzde 99’u  Doğu ve  Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise,  yüzde 99’u da Viranşehir’de”  diyen  Gök, hastalığın yavaş bir seyir izlemesinin  tedavide sorun  oluşturduğuna dikkat çekiyor. Gök, Bölgede 500 kişiden oluşan bir gurubun ‘Kızamık  derneği” kurduklarını  da anlattı.

Gök’e göre,   doğru bilgilendirme,  yerel seçimler öncesi hastalıkla ilgili  spekülasyonların  önlenmesi için  komisyon önemli bir görev yapacak.

 

7 vakadan üç yılda 6 bin 196’a çıktı 

 

Sağlık Bakanı’nın son verdiği bilgilere göre,  2010-2013 arası kızamık vakasındaki durum şöyle: “2010 yılında7, 2011 yılında 111 kızamık vakası görülmüştür. 1 Ocak 2012-19 Haziran 2013 tarihleri arasında (349 adedi 2012 yılında olmak üzere) toplam 6196 adet kızamık vakası bildirilmiştir”.

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