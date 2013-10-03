Meclis, ‘kızamık’ komisyonu kuruyor

T24/ ANKARA

TBMM, son günlerin sağlıkta en tartışmalı konularından ‘kızamık’ hastalığının araştırılması için komisyon kurmaya hazırlanıyor. AKP Şanlıurfa Milletvekili Abdülkerim Gök ve çok sayıda milletvekilinin verdiği araştırma önergesinde, kızamığın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun olarak görüldüğüne dikkat çekildi ve “ Viranşehir'de yaygın olan SSPE (kızamık)hastalığı can almaya devam etmektedir” dendi. Önergede, hastası olan ailelerin çok zor durumda olduğu belirtildi.

‘Kızamık Derneği’ kurulmuş

AKP’nin Meclis’e sunduğu araştırma önergesinin ilk imza sahibi Şanlıurfa Milletvekili Abdülkerim Gök. Gök, T24’e, bölgede ve Viranşehir’de ağırlıklı olarak bu hastalığın görüldüğünü anlattı. “ Yüzde 99’u Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise, yüzde 99’u da Viranşehir’de” diyen Gök, hastalığın yavaş bir seyir izlemesinin tedavide sorun oluşturduğuna dikkat çekiyor. Gök, Bölgede 500 kişiden oluşan bir gurubun ‘Kızamık derneği” kurduklarını da anlattı.

Gök’e göre, doğru bilgilendirme, yerel seçimler öncesi hastalıkla ilgili spekülasyonların önlenmesi için komisyon önemli bir görev yapacak.

7 vakadan üç yılda 6 bin 196’a çıktı

Sağlık Bakanı’nın son verdiği bilgilere göre, 2010-2013 arası kızamık vakasındaki durum şöyle: “2010 yılında7, 2011 yılında 111 kızamık vakası görülmüştür. 1 Ocak 2012-19 Haziran 2013 tarihleri arasında (349 adedi 2012 yılında olmak üzere) toplam 6196 adet kızamık vakası bildirilmiştir”.