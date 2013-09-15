Meclis kendini hack’ledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920’den bugüne görev yapan tüm milletvekillerinin özlük dosyalarındaki tanıtım formlarını kamuoyuna açıkladı. Meclis milletvekillerinin özlük dosyalarındaki tanıtım formlarını kamuoyuna açıklarken, telefon ve sigorta numaraları, açık ev adresleri gibi özel bilgiler de paylaşıldı.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, Atatürk ve İsmet İnönü gibi devlet büyüklerinin özgeçmiş dosyalarındaki bilgiler, el yazılarıyla düştükleri notlar ilk kez erişime açıldı. Ancak yayınlanan bilgiler arasında tüm kimlik bilgileri, sigorta numaraları, açık ev adresleri, telefon numaraları gibi birçok özel bilgi de erişime açıldı. ‘http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_eski.arama’ linkinden erişilen uygulamayla, senatör ve milletvekillerinin elle doldurdukları özgeçmişleri ve form kenarına aldıkları özel notları görmek de mümkün.

Atatürk'ün teşkilatı

Atatürk, soyadını aldıktan sonraki Türk Ansiklo-pedisi’ndeki bilgilerden kısaltılarak alınan özgeçmişinde şunlar yer aldı: “3 yıllık tahsilinden sonra Harbiye’yi pekiyi derece ile bitirerek 1902 senesinde Erkanıharp sınıfına geçmiştir. 3 sene sonra 11 Ocak 1905 tarihinde Erkanı Harbiye’den Yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur. Harbiye’nin 2’nci sınıfında iken siyasi hadiselerle meşgul olmağa başlamış ve bir teşkilat kurmuştur. Bu teşkilatın bir arkadaşı tarafından Abdülhamit’e ihbarı üzerine hapsedilmiş ve bilahare merkezi Şam’da bulunan 5’inci Ordu emrine sürülmüş ve burada 30’uncu Süvari Alayı’na verilmiştir.”

İnönü 5 Satır

İsmet İnönü’nün kendi yazdığı formlarından biri ise şöyle: “İstiklal Harbi’nde Genelkurmay Başkanı ve Garp Cephesi Kumandanı, Dış İşleri Vekili ve Başmurahhas (Lozan’da), Başbakan (1923-1937), Cumhurbaşkanı (1938-1950), 1950’den itibaren Malatya mebusu ve C.H.P. Genel Başkanı.”

Titiz Ecevit

Bülent Ecevit ise öğrenim durumu bölümünde Ankara, Londra ve Harvard üniversitelerindeki kısa öğrenimlerinden bahsettikten sonra “Not: Üniversiteleri bitirmedi, lise mezun” dedi. Ecevit, ayrı bir bölümde de, “Ankara Üniversitesi’nde İngiliz dili ve edebiyatı, Londra Üniversitesi’nde Sanskrit ve Bengalce öğrenimi gördü. ABD’de Harvard Üniversitesi’nde incelemelerde bulundu. Fakat üniversite öğrenimini bitirmedi. Hamburg Üniversitesi’nde bir sömestr ders verdi” diye yazdı.

Özal'ın oklu işareti

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal, başbakanlığı döneminde elle yazdığı özgeçmişinin son bölümüne ‘Başbakan’ yazdıktan sonra görevinin sürdüğünü belirtmek amacıyla 20 Mayıs 1983 tarihinin karşısına kalın bir ok çizdi.

Arınç anlatıyor

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 1996’da ilk milletvekili seçildiğinde kendini şöyle anlattı: “Babam jandarma astsubayı idi. Babam Manisalı olmasına rağmen memuriyeti sebebiyle yurdun her yerinde görev yaptı. Annem Ayşe Sevdiye Antalya-Alanya ilçesindendir. 4 erkek kardeşin en küçüğüyüm. En büyük ağabeyim Yıldıray emekli ziraat yüksek mühendisi, onun küçüğü Kutlay tekstil yüksek mühendisi, onun küçüğü Ümit Doğay profesör, yüksek mühendistir. İçişleri Bakanlığı’ndan burslu okuduğum için bir süre Manisa Valiliği’nde çalıştım. Evliyim, eşim Münevver üniversite mezunu olup ev hanımıdır. 3 çocuğum var Ayşenur kızım lise 2’nci sınıfta, oğlum Mehmet Fatih ortaokulda, oğlum Ahmet Mücahit ilkokul 4’üncü sınıfta okumaktadır. Evim Manisa’dadır. Çeşitli davetler üzerine Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Fransa ve Avustralya’ya gittim, konferanslar verdim, radyo ve TV’lerde konuşmalar yaptım.”

Albüme giremeyenler

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Özgeçmişindeki “1989-1997 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda vaiz olarak çalıştım” bölümü ve eserleri arasında yer verdiği “İlahi dinlerin kutsal kitaplarında peygamberlik anlayışı” adlı çalışması albümde yer almadı.

Başbakan’ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan: Özgeçmişinde Cumhuriyet ve Milliyet’te staj yaparak gazeteciliğe başladığını yazarken, albümde sadece Milliyet yazıldı.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Bildiği yabancı dil olarak Kürtçeyi yazarken, seviye olarak okumada orta, yazmada orta ve konuşmada iyi derecelerini işaretledi.