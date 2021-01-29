Meclis kaynaklarından 'Abduraşid' açıklaması: TBMM TV, siyasi partilerin genel başkanları ya da milletvekilleri dışındaki kişilerin konuşmalarını yayınlamamakta

İyi Parti Meral Akşener, partisinin grup toplantısındaki konuşmasına ara vererek Doğu Türkistanlı Nursiman Abduraşid'iyi kürseye davet etti. Abduraşid'inin kürseye çıkması esnasında TBMM televizyonu, yayını kesti. HaberTürk yazarı Kübra Par, "Siyasi partilerin genel başkanları ya da milletvekilleri dışındaki kişilerin konuşmalarını yayınlamamakta" açıklamasını yaptığını aktardı.

Meclis kaynaklarının Par'a gönderdiği açıklamada, “Siyasi partilerin grup toplantılarının TBMM TV’den yayınlanması kararının alındığı 2007 yılında, o dönemde TBMM Başkanlığı görevini yürüten Sayın Bülent Arınç başkanlığında siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle yapılan istişarenin ardından grup toplantılarına ilişkin esasları belirleyen bir çerçeve oluşturulmuştur. 8 Mart 2007 tarihinde yapılan toplantıda, milletvekilleri dışında herhangi bir kimseye grup toplantılarında konuşma imkânı tanınmayacağı karara bağlanmış, bu karar da gruplara yazı ile bildirilmiştir. TBMM TV, siyasi parti grup toplantılarında siyasi partilerin genel başkanları ya da milletvekilleri dışındaki kişilerin konuşmalarını yayınlamamaktadır. Nitekim, İYİ Parti grup toplantılarında zaman zaman milletvekili olmayan kişilerin yaptığı konuşmalar da bu esaslar doğrultusunda ekrana yansıtılmamıştır. 27 Ocak 2021 tarihinde yapılan grup toplantısında da bu esaslar doğrultusunda işlem tesis edilmiştir.” ifadesini kullandı.

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