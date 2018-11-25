"Meclis kapatılacak: Soğuk hava deposu olsun!"

Sözcü yazarı Necati Doğru, İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın "Meclis'i kapatabilirler" açıklamasını köşesine taşıyarak, " Hazırlık başladı, Meclis kapatılacak" diye yazdı. Bunun yanı sıra hükümetin emir vermesinin ardından soğan depolarının fiyat yüksekliği nedeniyle basılmasını değerlendiren Doğru, "Meclis'i soğuk hava deposu yapalım' önerisini de getirirlerse hiç şaşırmayın" vurgusu yaptı.

TIKLAYIN- 'TBMM'yi kapatacaklar' iddiası

İyi Parti'den TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın 'Meclis'in kapatılma sürecine sokulduğu'na yönelik açıklamasını hatırlatan Necati Doğru, üç aylık peşin 90 bin TL'yle, ayda sadece 8 gün çalışılarak Meclisin, "Dünyanın en yüksek maliyetli gizli işsiz barındıran kurumu" haline getirileceğini, Lütfü Türkkan'ın iddiasına göre sürecin TBMM'nin feshine kadar gidebileceğin belirtti.

"Soğuk hava deposu ihtiyacımız büyüyecek"

Öte yandan yazar, "Hazırlık başladı, Meclis kapatılacak" diyerek, Binali Yıldırım'ın olacakları sezdiğini bu sebeple Meclis Başkanlığı'nı bırakıp İstanbul'a Belediye Başkanı adayı olmayı kabullendiğini işaret etti. Saygı Öztürk, "Bu gidişle 'Soğan ithal edelim. Patates ithal edelim. Et ithal etmeye devam edelim. Haliyle soğuk hava deposu ihtiyacımız büyüyecek. Soğan fiyatlarını indirmek- patates fiyatlarını düşürmek- et fiyatlarını dondurmak için Meclis'i soğuk hava deposu yapalım' önerisini de getirirlerse hiç şaşırmayın" dedi.

Necati Doğru'nun "Meclis soğuk hava deposu olsun!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz