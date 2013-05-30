Meclis İnsan Hakları Komisyonu Şakran ve Antalya Cezaevi'ne gidiyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Ceza ve Tutukevleri Alt Komisyonu işkence iddialarıyla gündeme gelen Şakran ve Antalya cezaevlerinde incelemelerde bulunacak.

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, 3 haziran pazartesi günü Aliağa- Şakran, 4 Haziran Salı günü de Antalya Cezaevi incelemesi yapacaklarını bildirdi. İki cezaevi de çocuklara taciz, tecavüz ve kötü muamele ile gündeme oturmuştu. Komisyon başkanının yazılı açıklaması şöyle:

Komisyonumuz bünyesinde kurulmuş bulunan ceza ve tutukevleri Alt Komisyonu son günlerde basında yer alan olaylar üzerine, yerinde inceleme yapmak üzere 3 Haziran 2013 Pazartesi günü İzmir Aliağa-Şakran Ceza İnfaz Kurumu ve 4 Haziran Salı günü Antalya Ceza İnfaz Kurumunda incelemeler gerçekleştirecektir.

Komisyonumuz 24. Dönem başından bu yana 26 adet ceza infaz kurumunda denetimde bulunmuş ve tespit ettiği aksaklıkları başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara bildirmiştir.

Bu çerçevede İzmir Şakran Ceza İnfaz Kurumu 4 Ocak 2013 tarihinde denetlenmiş; özellikle çocuk ceza infaz kurumunun fiziki yapısı, uygulamaları ve rehabilitasyona yardımcı olacak futbol sahası, kapalı spor salonu, el sanatları atölyeleri gibi birimleri, grup liderliği sisteminin oluşturulmuş olması ve çocukların mahremiyet alanlarını garanti altına alan oda sisteminin tesis edilmiş olması gibi sebeplerle örnek bir cezaevi olarak gözlemlenmiştir.

Çocuk ceza infaz kurumunda tutuklu ve hükümlü sayısına eşit personel istihdam edilmektedir. Bütün bu fiziki ve insani yatırımlar burada kalan çocuklar için yapılmaktadır.

Komisyonumuz raporlarını bu zamana kadar objektif biçimde tanzim etmiştir. İddia olunduğu gibi bir olay vuku bulmuşsa bu husus ortaya çıkarılarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. İddialar doğru değil ise bu husus da açıklığa kavuşturulacaktır.

Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da, kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesinin tavizsiz şekilde sürdürülebilmesi için gerekli inceleme ve denetimler yapılmaya devam edilecektir.