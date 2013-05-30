T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meclis İnsan Hakları Komisyonu Şakran ve Antalya Cezaevi'ne gidiyor

Komisyon'dan yapılan açıklamada son günlerde basında yer alan olaylar üzerine, İzmir Aliağa-Şakran Ceza İnfaz Kurumu ve Antalya Ceza İnfaz Kurumunda incelemeler gerçekleştireceği belirtildi

30 Mayıs 2013 20:22

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Ceza ve Tutukevleri Alt Komisyonu işkence iddialarıyla gündeme gelen Şakran ve Antalya cezaevlerinde incelemelerde bulunacak.

Meclis İnsan  Haklarını  İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, 3 haziran  pazartesi günü   Aliağa- Şakran, 4 Haziran Salı  günü de  Antalya Cezaevi incelemesi yapacaklarını  bildirdi. İki cezaevi de çocuklara  taciz, tecavüz ve  kötü muamele ile  gündeme  oturmuştu.  Komisyon başkanının yazılı açıklaması  şöyle:

Komisyonumuz bünyesinde kurulmuş bulunan ceza ve tutukevleri Alt Komisyonu son günlerde basında yer alan olaylar üzerine, yerinde inceleme yapmak üzere 3 Haziran 2013 Pazartesi günü İzmir Aliağa-Şakran Ceza İnfaz Kurumu ve 4 Haziran Salı günü Antalya Ceza İnfaz Kurumunda incelemeler gerçekleştirecektir.

Komisyonumuz 24. Dönem başından bu yana 26 adet ceza infaz kurumunda denetimde bulunmuş ve tespit ettiği aksaklıkları başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara bildirmiştir.

Bu çerçevede İzmir Şakran Ceza İnfaz Kurumu 4 Ocak 2013 tarihinde denetlenmiş; özellikle çocuk ceza infaz kurumunun fiziki yapısı, uygulamaları ve rehabilitasyona yardımcı olacak futbol sahası, kapalı spor salonu, el sanatları atölyeleri gibi birimleri, grup liderliği sisteminin oluşturulmuş olması ve çocukların mahremiyet alanlarını garanti altına alan oda sisteminin tesis edilmiş olması gibi sebeplerle örnek bir cezaevi olarak gözlemlenmiştir.

Çocuk ceza infaz kurumunda tutuklu ve hükümlü sayısına eşit personel istihdam edilmektedir. Bütün bu fiziki ve insani yatırımlar burada kalan çocuklar için yapılmaktadır.

Komisyonumuz raporlarını bu zamana kadar objektif biçimde tanzim etmiştir. İddia olunduğu gibi bir olay vuku bulmuşsa bu husus ortaya çıkarılarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. İddialar doğru değil ise bu husus da açıklığa kavuşturulacaktır.

Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da, kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesinin tavizsiz şekilde sürdürülebilmesi için gerekli inceleme ve denetimler yapılmaya devam edilecektir.

 

ETİKETLER

hülya karabağlımecliskomisyonşakranizmirantalya

İlgili Haberler

Şakran Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlüler çıplak mı aranıyor?

Ertuğrul Kürkçü, İzmir'deki Şakran Cezaevi'nden gelen şikayetleri yerinde inceledi

Şakran Cezaevi'nde kadın mahkumların 'çıplak arama' isyanı

T BMM İnsan Hakları Komisyonu'nun incelemesinde İzmir Aliağa Ceza ve İnfaz Kurumları Kampusu'ndaki incelemelerinde fiziki koşullara 'tam not' verilirken, burada görevli personel 'kırık not' aldı

ÇHD: Şakran Cezaevi'nde çocuk mahkûmlar hortumla dövülüyor

Avukat Nergis Tuba Aslan, şöyle konuştu: Çocuk tutuklular; cezaevi müdürleri, başgardiyan ve gardiyanların kendilerine yoğun şiddet uygulandığını söyledi

Şakran Cezaevi’nde cezaevi müdüründen çocuklara tehdit: Sizi cinsel koğuşa göndereceğim

Gündem Çocuk Derneği- Çocuk Hakları Merkezi’nin raporuna göre, Şakran Cezaevi’nde çocuklara 60 güne varan hücre cezaları veriliyor

Şakran Cezaevi'nde işkence iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan 12 başlıklı yanıt

Adalet Bakanlığı, İzmir Aliağa Şakran Cezaevi’nde çocuk tutuklu ve hükümlülere işkence yapıldığı iddialarına yanıt verdi

CHP’li Türmen: Şakran örnek cezaevi ise; Allah örnek olmayanlardan korusun

İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Çocuk Kamu Denetçisi Serpil Çakın’ı, Şakran Cezaevi konusunda göreve çağırdı. Türmen’in verilerine göre, tutuklu çocuklar ortalama 350 günde yargılanabiliyor. Cezaevlerinde bin 649 tutuklu, 211 hükümlü çocuk var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24