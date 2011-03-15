Meclis İnsan Hakları Komisyonu İğneadası'nda inceleme yapacak

T24 - ''Tolga Baykal Ceylan'ın kaybolması'' olayıyla ilgili olarak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyon, İğneadası'nda o dönemde görev yapan altı rütbeli askerin bilgisine başvurdu.



Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, ''Tolga Baykal Ceylan'ın kaybolması olayından hareketle gözaltında iken kayboldukları iddia edilen kişilerin akıbetinin araştırılması'' ile ilgili olarak kurulan alt komisyonun çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



Komisyon Başkanı Zafer Üskül başkanlığında yapılan toplantıda, Tolga Baykal Ceylan'ın kaybolması sırasında ve sonrasında Kırklareli İğneada Jandarma Karakolunda görev yapan, başta karakol komutanı olmak üzere toplam rütbeli altı görevlinin dinlenildiği ifade edilen açıklamada, ''Önümüzdeki günlerde İğneada ve çevresinde yerinde inceleme yapılacak, olayla ilgili bilgi sahibi olanlarla görüşülecektir. Gerekirse bilgi sahibi olduğu düşünülen kişiler bilgilerine başvurulmak üzere komisyonumuza davet edilecektir. Alt komisyon bu olayın aydınlatılması için gerekli çalışmalarını hassasiyetle devam ettirecektir'' denildi.





