Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı. Bayram namazından sonra gerçekleşen bayramlaşma törenine de katılan Erdoğan, namaz sonrası Mimar Sinan Türbesi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, çıkışta, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Meclis erken açılabilir

Başbakan Erdoğan, açıklamasından sonra basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Genel Başkan Yardımcınız Hüseyin Çelik, 'Demokratikleşme paket üzerinde çalışmalar tamamlandı bunu da kısa bir süre içerisinde Sayın Başbakan'a sunacağız' açıklamısı yaptı. TBMM'nin de 2 hafta erken açılabileceğinin sinyalini verdi. Paket ne zaman size gelecek. TBMM'nin erken açılma gibi bir ihtimali var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Demokratikleşme Paketi" ile ilgili daha önce kendisinin de katıldığı çalışmalar yapıldığını aktardı.

Erdoğan, daha sonra görevlendirdikleri arkadaşlarının Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay riyasetinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu bayram vesilesiyle ve bayram ertesi de ben bu yapılan çalışmaları gözden geçirme imkanı bulacağım ve bayram sonrası arkadaşlarımla biraraya gelmek suretiyle, bu çalışmalara nihai şeklini vereceğiz. Kaldı ki bizim bu demokratikleşme paketi biliyorsunuz yeni atılmış bir adım değil. Bizim son büyük kongremizde bununla ilgili paketi aslında açıklamıştık. Fakat şimdi güncellemek suretiyle nerelerde ne gibi aksamalar var, nereleri nasıl güncelleyeceğiz, bu maddeler üzerindeki çalışmalarımızı arkadaşlarım bitiriyorlar. Böylece de inşallah yeni döneme yönelik bu demokratikleşme paketimizi açıklayacağız. Meclisin erken açılma durumu söz konusu, açılabilir."