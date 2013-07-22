Meclis Çözüm Komisyonu, Lice'ye heyet gönderiyor

T24/ ANKARA

Meclis Çözüm Komisyonu Başkanı AKP Amasya Milletvekili Naci Bostancı, çözümle ilgili olumlu ya da olumsuz gelişmelere karşı Ankara’da tetikte beklediklerini söyledi. Karakol yapımına karşı bölge halkının eylemiyle gündeme gelen Lice de komisyonun gündeminde. “Müfettiş soruşturmaları tamamlandıktan sonra komisyondan bir heyet oraya gidebilir” dedi. Bostancı, komisyonun tüm olan biteni yakından takip ettiğine dikkat çekerek, “Herhangi bir şeyin yaşanması durumunda devreye gireriz. Bu nedenle bölgeyi yakından izliyoruz” dedi.

Meclis Çözüm Komisyonu, AKP ve BDP’li üyelerle çalışıyor. Komisyon, yaz döneminde gelişmeleri yakından takip ederek ve gerekirse yerinde inceleme yaparak geçirecek. Komisyona, CHP ve MHP üye vermedi.