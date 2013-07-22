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Politika

Meclis Çözüm Komisyonu, Lice'ye heyet gönderiyor

AKP'li Bostancı, komisyonun tüm olan biteni yakından takip ettiğine dikkat çekerek, 'Herhangi bir şeyin yaşanması durumunda devreye gireriz. Bu nedenle bölgeyi yakından izliyoruz' dedi

22 Temmuz 2013 19:38

T24/ ANKARA

Meclis Çözüm Komisyonu Başkanı AKP Amasya Milletvekili Naci Bostancı, çözümle ilgili olumlu ya da  olumsuz  gelişmelere karşı Ankara’da  tetikte beklediklerini söyledi. Karakol yapımına karşı bölge halkının eylemiyle gündeme gelen Lice de komisyonun gündeminde. “Müfettiş soruşturmaları tamamlandıktan sonra komisyondan bir heyet oraya gidebilir” dedi. Bostancı, komisyonun tüm olan biteni yakından takip ettiğine dikkat çekerek, “Herhangi bir şeyin yaşanması durumunda devreye gireriz. Bu nedenle bölgeyi yakından izliyoruz” dedi.

Meclis Çözüm Komisyonu, AKP ve BDP’li üyelerle çalışıyor.  Komisyon, yaz döneminde gelişmeleri  yakından  takip ederek  ve gerekirse  yerinde inceleme  yaparak geçirecek. Komisyona, CHP ve MHP üye vermedi.

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hülya karabağlı

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