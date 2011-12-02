Meclis bürokratlarından ömür boyu sağlık garantisi cinliği!

T24 - Meclis bürokratları, TBMM İdari Teşkilat Yasası hazırlanırken, taslağa kendilerine ömür boyu sağlık garantisi sağlayacak iki kelime ekledi. AK Partili Nurettin Canikli, önerge vererek ayrıcalığın önüne geçti.



Bedelli Askerlik Yasası için salı gecesi 05.30'a kadar çalışan milletvekilleri dün de Meclis'e personel alımının sınavla yapılması, askeri taburun kaldırılarak güvenliğin tümüyle polise bırakılması gibi hükümler içeren "TBMMİdari Teşkilat Kanunu" için sabah 02.30'a kadarmesai yaptılar. Teklif,Meclis'te görüşülürken "Sağlık Hizmetleri" başlıklı 39. maddesinde, TBMM'de halen çalışmakta olan personel ile emeklilerinin ölünceye kadar tüm tedavi giderlerinin TBMM bütçesinden karşılanması yönünde düzenleme yapıldığı fark edildi.



Meclis'in yasamadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı'nın koordinatörlüğünde bürokratlar tarafından hazırlanan teklifte metne, "sağlık hizmetleri ile TBMM yerleşkesi içindeki tüm acil sağlık hizmetleri" ifadesi konuldu. Böylece Meclis'te çalışan tüm personel ve emeklileri ile yakınlarının yurtiçi ve dışındaki hastanelerde yapılacak tedavi giderlerinin TBMM'nin karşılayacağı sonucuna ulaşıldı.





Fark edildi



Teklifin Genel Kurul'da görüşülmesi sırasındaMeclis bürokratlarının yaptığı bu ayrıcalığıMaliye ve SGK bürokratları fark etti. Yasa metnindeki ayrıcalık tanıyan "sağlık hizmetleri" ifadesi, "TBMMyerleşkesi" ifadesinin arkasına yerleştirilerek AK Parti Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli, Ahmet Aydın ve Mahir Ünal tarafından önerge verildi. Kabul edilen önergeyle Meclis personeline ayrıcalık sağlayan düzenleme son anda önlenmiş oldu.





Muaf olacaklardı



Düzeltme yapılmamış olsaydı Meclis personeli, ömür boyu yurtiçi ve yurtdışında her türlü tedavisini TBMM bütçesinden gerçekleştirecek ve GSS'ye tabi olanların ilaç alırken, ayakta veya yatakta tedavi görürken, ortez-protez gibi tıbbi araç ve malzeme alımı sırasında ödedikleri tüm katkı paylarından muaf olacaklardı. Maddenin eski hali Milletvekilleri ve idari teşkilatın kadrolu personeli, bunların emeklileri, sözleşmeli, geçici ve geçici görevli personel ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik 'sağlık hizmetleri' ile TBMM yerleşkesi içerisindeki tüm acil sağlık hizmetleri, TBMM Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak protokol çerçevesinde Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerince ve bu hastanelerin TBMM yerleşkesi içerisinde kuracakları yataklı veya yataksız sağlık birimlerince verilir.





