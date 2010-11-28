Meclis boş jet-ski dolu

T24 - Meclis'in devamsızlıktan toplanamadığı gün AKP'li vekil Mücahit Pehlivan, Antalya'da jet-ski keyfinde görüntülendi.

Antalya'da, geçtiğimiz günlerde kendisini takip ettiğinden şüphelendiği otomobili kurşunlayarak içindeki vatandaşa büyük korku yaşatan AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Pehlivan, üçüncü evliliğini yapmaya hazırlandığı Aylin Yazıcı ile Adrasan'da yağmur altında jet-ski keyfi yaptı.



Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan Beldesi'nde bayramdan bu yana tatilini sürdüren AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Pehlivan, üçüncü evliliğini yapmaya hazırlandığını söylediği Aylin Yazıcı ile dün bomboş plajda jet-ski keyfi yaptı. Yağmurlu havaya rağmen yaklaşık 2 saat boyunca denizde gezinti yapıp olta ile balık avlayan ikili, daha sonra kıyıya döndü.

'Vekil değilim' dedi



İkiliyi görüntüleyen AHT Antalya Büro Şefi Yardımcısı Yusuf Dalaman, Pehlivan'a yaklaşarak, "Sayın vekilim, yağmura bile aldırmadan jet-ski keyfi yaptınız. Sanırım çok eğlenceliydi" dedi. önce "Bir yanlışlık var. Ben vekil değilim" diyen Pehlivan, daha sonra "Keşke fotoğraflarımızı çekmeseydin" dediği Yusuf Dalaman'ı birlikte çay içmeye davet etti. Bu sırada jet-skiyi denizden çıkarmakta zorlanan ikiliden Aylin Yazıcı, fotoğraflarının çekilmesine yaşlı gözlerlerle tepki göstererek, "Bu durumumuzdan faydalanıyorsunuz. Halimizi görmüyor musunuz" dedi. Yardım teklifini önce reddeden ikili, daha sonra arkadaşımızın da yardımıyla jet-skiyi çıkarıp Pehlivan'ın lüks cipinin arkasına bağladı.

'Vicdan meselesi'



Çift kıyıdan ayrılırken Dalaman, Pehlivan'a, "Çay teklifiniz hâlâ geçerli mi" diye sordu. Pehlivan bunun üzerine, "Hayır geçerli değil. Çünkü siz istemiyor olmamıza rağmen fotoğraflarımızı çektiniz" dedi. "Siz basını iyi bilirsiniz, meslektaş sayılırız. Lütfen anlayışla karşılayın" diyen arkadaşımızı kaldığı "apart'a davet eden

Pehlivan, bir süre sohbet etti.



Babasının hasta olduğunu, halası ile halasının oğlunu peş peşe kaybettiğini ve ikinci eşinden boşanma aşamasında olduğunu anlatan Pehlivan, "Böyle zor günlerin ardından bir süre dinlenmek istedim. Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olduğumuz ve evlilik hazırlığı yaptığımız Aylin Hanım ve ailesiyle birlikte bayram tatilini Antalya'da geçirdik. Bu benim özel hayatım. Sonuçta kimseden saklandığımız yok, ancak bunların yazılmamasmı rica ediyor ve takdiri vicdanınıza bırakıyorum" diye konuştu.



Ağır gribal enfeksiyon



Milletvekili Pehlivan'm jet-ski keyfi yaptığı gün, AHT muhabiri, TBMM'deki sekreterini telefonla arayıp "Mücahit Bey nerede" diye sordu. Sekreter, AHT muhabirine, "Vekilimiz ağır gribal enfeksiyon nedeniyle raporlu" dedi.



Otomobili kurşunlanmıştı



Mücahit Pehlivan, Kurban Bayramı tatili için gittiği Adrasan'da bayramın ilk günü,kendisini takip ettiğinden şüphelendiği otomobile tabancasıyla ateş açtı. Kurşun

emekli öğretmen Kenan Güngör'ün otomobilinin arka koltuğuna isabet ederken Güngör, milletvekilinden şikâyetçi oldu. Jandarmaya ifade veren Pehlivan, "Takip edildiğimi

zannedince korkutmak amacıyla bir el ateş ettim" dedi.





(Yusuf Dalaman - Habertürk)



