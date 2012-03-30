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Meclis Bilişim ve İnternet Komisyon’undan TBMM’ye ziyaret

PMD Başkanı Göksel Bozkurt, internete basın ve ifade özgürlüğü açısından baktıklarını söyledi

30 Mart 2012 18:33

 

Hülya Karabağlı 
T24/ ANKARA 
 
TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu, Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaret etti. Komisyon başkanı AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, komisyonun, internet bağımlılığı, milli yazılım ve bilişim sektörünü bütünleştirerek çalışmalarını yürüteceğini söyledi. 
 
Türkiye’nin internet kullanımında dünya da ilk sıralarda olduğunu anlatan Ünüvar, bu tablonun üretime dönmesinin de sağlanabileceğine dikkat çekti. PMD Başkanı Göksel Bozkurt, internete basın ve ifade özgürlüğü açısından baktıklarını söyledi.
 
Ziyarette, iktidar ve muhalefete mensup 17 milletvekilinden oluşan komisyonun tıp doktoru ağırlıklı olduğu anlaşılınca PMD Başkanı, “ İnternete ciddi neşter vuracaksınız o zaman” esprisi yaptı. 

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