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Politika

Meclis berberlerine "nanoteknolojik tezgah" TBMM (A.A)

25 Eylül 2011 13:17

-Meclis berberlerine "nanoteknolojik tezgah" TBMM (A.A) - 25.09.2011 - Mecliste milletvekillerine hizmet veren berber salonlarının tezgahlarında, nanoteknoloji ile üretilen malzemeler kullanıldı. 1 Ekim'de yeni döneme hazırlanan TBMM'nin bir çok noktasında tadilatlar sürüyor. Bu çerçevede milletvekillerine hizmet veren berber salonları da yenileniyor. Salonlar tümüyle tadilattan geçirilirken, tezgahlarında da nanoteknoloji ile üretilen malzemeler kullanıldı. Bakteri üretmeyen tezgahlar, kolayca temizlenebiliyor ve matlaşmıyor. Çok az su kullanılarak temizlenebiliyor. Berber salonların duvarlarında kolayca temizlenebilen, hijyenik malzemeler kullanıldı. Milletvekillerinin berberde oturacakları koltuklar da yenilendi. Eskileri elektrikli koltuklarla değiştirildi.

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