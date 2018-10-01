Meclis Başkanvekili Şentop'tan Berberoğlu'na ilişkin açıklama

Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, CHP mileltvekili Enis Berberoğlu kararının geldiğinde Meclis'te okutulup okutulmayacağına ilişkin soruya, "Ona bir şey diyemiyorum" diyerek yanıt verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki gerekçeli kararın TBMM’ye gelmeyeceği yorumları yapılırken, Yargıtay’ın gerekçeli kararında kesinleşen hükmün bir örneğinin anayasada yer alan milletvekilliğinin düşürülmesini düzenleyen madde gereğince gereğinin takdiri için TBMM Başkanlığı’na gönderilmesine karar verdi. Buna göre bugün (1 Ekim 2018) TBMM’de söz konusu kararın genel kurulda okunması durumunda Berberoğlu’nun milletvekilliği düşecek. Milletvekilliğinin düşmesiyle birlikte de Berberoğlu’nun tekrar cezaevine girmesinin önü açılacak.

Mustafa Şentop, gerek duyulması halinde komisyona bakanların katılabileceğini ancak genel Kurul'a katılamayacağını ifade etti. Şentop, "Bir tek bütçeyle ilgili teklifi zaten hükümet adına verildiği için katılacak ama diğer kanun görüşmelerine aktılmayacak buna gerek yok" diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başlıyor. Yeni yasama yılı öncesi Genel Kurul, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yenilendi. Milletvekili sandalye sayısı 600'e çıkarıldı. Bakanlar Kurulu sıraları kaldırıldı. Siyasetin diğer bir gündem maddesi ise MHP'nin geçen hafta Meclis'e sunduğu af teklifi.

Şentop, NTV canlı yayınında şunları kaydetti:

"Malum eskiden hükümet de kanun önerisinde bulunabiliyordu, bütçe dışında artık böyle bir şey yok. Kanun önerileri artık teklif oalrak verebiliyor. bunu da bir milletvekili ya da birden fazla milletvekili verebiliyor. Bunlar önce komisyonalra havale ediliyor, görüşülüyor, ondan sonra kabul edildikten sonra bir raporla beraber Genel Kurul'a geliyor. Bu süreçte teklif verildikten sonra teklifle ilgili sadece sadece komisyon üyeleri değil meclisteki milletvekilleri de görüş bildirebiliyordu. Gerek görülürse etkilenecek olan tarafları, akademisyenleri, STK temsilcileri davet edilip görüş alınabiliyordu. Mevcut iç tüzükte de bu var. Şimdi bu mümkünden ki öyle olması da gerekliyken hükümetin bu konuda bir görüşünün bilidilmesi konusunda bir itiraz komisyonu açısından diyorum anlaşılır değil. Hatırlarsınız hükümetin temsil komisyonlarda da bakan düzeyinde oluyordu ama zaman zaman müsteşar müsteşar yardımcısının da hükümeti temsil ettiğini görüyorduk. Dolayısıyla komisyon aşaması eskiden olduğundan daha fazla bir mutfak mahayetinde çalışacak şimdi. Çünkü daha önce kanun tasarısı hazırlanırken bakanlıklarda bunun alt yapı çalışması yapılıyordu. Şimdi ise bu sefer sadece milletvekili kendi yaptığı çalışmaya göre verecek. Komisyonun daha derin çalışma yapması gerekecek. Bu bakımdan bir çok alanlarda istifade edebileceği gibi şahışlardan, hükümet adına da bir temsilcinin gerekli olursa, bir zaruret olmayabilir bulunması, çünkü eskiden bulunmayınca toplantı ertelenirdi.

Şentop, "Gerek duyulursa komisyona bakan katılabilecek, aynı şekilde genel kurula da katılabilecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Genel kurula katılamayacak. Bir tek bütçeyle ilgili teklifi zaten hükümet adına verildiği için katılacak ama diğer kanun görüşmelerine aktılmayacak buna gerek yok. Artık komisyonda teklif kim tarafındna verildiyse verisin komisyon bunu benimsediyse artık bu birinin teklifi olmaktan çıkmıştır. Komisyon onu Genel Kurul'da savunacaktır.

Berberoğlu kararı

Enis Berberoğlu kararının geldiğinde Meclis'te okutup okutmayacaklarının sorulduğu Şentop, "Ona bir şey diyemiyorum" ifadesini kullandı.