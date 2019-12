-MECLİS BAŞKANLIĞINDA DEVİR TESLİM TBMM (A.A) - 04.07.2011 - TBMM Geçici Başkanı Oktay Ekşi, görevi yeni seçilen TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e devretti. Meclis Başkanlığı makamında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Ekşi, ''24. Dönem Geçici Başkanı sıfatıyla onur duyarak taşımaya çalıştığım görevi, son derece değerli, son derece saygıya değer bulduğum, kemaliyle yani olgun kişiliği, hukukçu niteliğiyle bugüne kadar parlamentoda pek çok önemli hizmetler ifa etmiş olan; eğer kabul buyururlarsa dostum Sayın Cemil Çiçek'e devretmekten özellikle mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum'' dedi. Çiçek'in TBMM Başkanı sıfatıyla hizmet vereceği bütün dönem boyunca demokrasinin gelişmesi, hukuk düzeninin oturması, ülkenin geleceğinin daha huzurlu olması için elinden geleni her şeyi yapacağına inancını dile getiren Ekşi, ''Bizlere bugüne kadar getirdiği o saygı değer ismi, daha da saygı değer noktalara taşıdığını ispat edecektir. Bu düşünceyle Sayın Çiçek'e, üzerimde taşıdığım onurlu görevi ve prosedürel gereğini yerine getirerek Meclis Başkanlığını devrediyorum, takdim ediyorum ve kendilerine saygılarımı sunuyorum'' diye konuştu. Ekşi, Çiçek'e, Meclis mührü ile birlikte çiçek sundu. Cemil Çiçek, ''Ben de diyecektim ki ben çiçeksiz geldim, soyadım Çiçek'' diyerek, görevlilerin kendisine uzattığı çiçeği Ekşi'ye verdi. -''YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR''- Çiçek, yaptığı konuşmada, Meclis Başkanlığı görevini, ''bakanlık ve basın mensubu olarak geçmişte çok iyi ilişkileri olan'' Ekşi'den devralmanın kendisi için önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. 24. Dönem Parlamentosu'nun bir kısım sıkıntılarla başladığını hatırlatan Çiçek, ''Sıkıntılı dönemde çok şükür kazasız belasız seçimleri yaparak bugüne gelmiş olduk. Kendisinin bugüne kadar gösterdiği dirayetten ve içtüzük hükümlerini uygulamadaki başarısından ötürü kendisine çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum bu süreçte yaşadığımız hususlar bir daha Türkiye'de yaşanmaz. Bunu arzu etmiyoruz'' dedi. TBMM'nin milletin ümidi olduğunu vurgulayan Çiçek, şöyle konuştu: ''Her türlü sorunu burada konuşacağız, tartışacağız, sonuç itibarıyla da burada karara bağlayacağız. Milletimizin ümidini boşa çıkarmamak, milletimizi üzecek davranışlarda bulunmamak bu Meclis çatısı altında görev yapan milletvekilleri bakımından öncelikli bir görevdir. Yapacağımız çok iş var. Bu dönem parlamentosu, vatandaşımızın yüzde 95'ini temsil etmek gibi yüksek seviyede temsil gücüne sahip. Vatandaşımız yüzde 83 katılımla bizi Meclise gönderdi. Ümit ediyorum bu yüzde 95'in hakkını verecek çalışmaları birlikte yapacağız, yapmalıyız. Çünkü bunları yaptığımız müddetçe TBMM, vatandaşımızın her türlü sorununu çözüleceği adres olduğu noktasındaki inanç daha da kuvvetlenecektir. Bunları yaparken, vuruşarak değil, bunu önemsiyorum. Çünkü bizde bir vuruşma kültürü var; vuruşarak çekilme, vuruşarak sorun çözmek...Vuruşarak sorun çözülmüyor, bana göre tam tersi...Vuruşarak sorun daha da artıyor. Çözdüğümüzü zannettiğimiz sorun, daha büyük sorun olarak milletimizin önüne geliyor. Aynen ileri demokrasilerde, uygar toplumlarda olduğu gibi burada konuşacağız, görüşeceğiz. Ümit ediyorum ki bugünlerde yaşadığımız sıkıntıları bir daha yaşamayacağız. Ülkemizin ne gibi sorunları varsa bunların en evvel konuşulacağı yer burasıdır. Burada konuşarak, burada konuşmalıyız ki işi kedi mecrasında götürebilmiş olalım.'' -''ÖZEL DESTEK BEKLİYORUM''- Görevi yaparken Anayasa, İçtüzük ve Meclis teamülleri neyi gerektiriyorsa, tarafsız bir başkan olmaya azami gayret göstereceğini belirten Çiçek, bu noktada teker teker tüm milletvekilleri, Meclis'te grubu bulunan partilerden ve grup yöneticilerinden özel destek beklediğini ifade etti. ''İnsan olarak bizler de eksik, yanlış yapabiliriz. Ama iyi niyetle bunları birlikte telafi ederek demokrasiyi daha kökleştirmek, kurumsallaştırmak noktasında bir çabanın, gayretin içinde olacağız'' diyen Çiçek, yeni dönemin herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi. Çiçek, gazetecilerin soru sorma isteğine, ''Hayır bu tür şeylerde soru-cevap olmaz. Teamüller dedik lütfen siz de teamüllere uyun. Bundan sonra bu işi teamüllere uygun götürelim. Bu bir devir teslim törenidir. Sizlerle zaten beraber olacağız. Bugünlük mesajlar yeter diye düşünüyorum'' dedi. Devir teslim törenine, AK Parti Grup başkanvekilleri, bazı milletvekilleri ve Meclis bürokratları katıldı. Çiçek, Ekşi'yi aracına kadar uğurladı.