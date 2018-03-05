Meclis Başkanlığı, "Şeker fabrikası ihaleleri incelensin" teklifini reddetti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, 14 şeker fabrikasının ihalelerinin incelenmesi için özel komisyon kurulmasını isteyen CHP’nin teklifini reddetti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 22 Şubat’ta başkanlığa başvurarak siyasi partilerden ve STK üyelerinden oluşan bir komisyon kurulmasını talep etmişti.

Tanrıkulu, teklif verilen ihalelerin gözden geçirilerek satışın durmasını, geçimini sağlayan yerli üreticinin, vatandaşların ve esnafın mağduriyetinin önüne geçilmesini, fabrika işçilerinin belirsiz durumlarının ortadan kaldırılmasını ve olası ekonomik krizin önlenmesi amacıyla gerekli incelemelerin yapılabilmesini amaçladıklarını kaydetmişti.

Ancak Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Tanrıkulu’nun talebini reddetti. Ret yanıtında, Tanrıkulu’nun başvurusunun bir Meclis önergesi niteliğinde olmadığı belirtilerek özel komisyon kurulmasının mevzuat gereği mümkün olmadığı ifade edildi.