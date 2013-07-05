Meclis Başkanlığı seçimi ertesinde AKP'de çatlak iddiaları

TBMM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz salı günü yapılan Meclis Başkanlığı seçiminde partilerin fire yaşadı ancak en büyük fireyi AKP’nin verdiği görüldü. Seçimde, AKP’nin adayı Cemil Çiçek’in ilk turda 292, ikinci turda 294 ve üçüncü turda 299 oy aldı. Zira bu durum, TBMM’de 327 milletvekili sayısına sahip olan AKP’den 40 kişi civarında fire verildiğini gösteriyor .

Taraf gazetesinden Hüseyin Özkaya'nın haberine göre, firelerin yaşandığı AKP’de ise, kesin talimata rağmen Genel Kurul’a hangi vekillerin hangi sebeplerle katılmadığının araştırılacağı belirtiliyor. Başkan seçimi gizli oyla yapıldığı için Genel Kurul’da vekillerin kullandıkları oyları tespit etmek ise mümkün olmuyor. Seçimde, Cemil Çiçek ikinci kez TBMM Başkanı seçilmişti.

Partide çatlak endişesi

Bu arada, AKP içerisinde bir süredir yaşanan görüş ayrılıklarının “çatlağa” dönüştüğü ifade ediliyor. AKP’li bazı kurmaylar, “durumun endişe verici olduğunu” vurguluyorlar. AKP’de özellikle, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakınlığı ile bilinen yaklaşık 50 ismin partiye yönelik son zamanlarda rahatsızlıklarının ve eleştirilerinin arttığı ifade ediliyor.

AKP içerisinde en çok tartışma yaratan konular ise, özellikle son haftalarda yaşanan olaylar oldu. Buna göre; Türkiye genelinde haftalarca devam eden Gezi Parkı eylemlerine katılan vatandaşlara yönelik Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sert üslubu ile eylemlere yapılan sert müdahalenin, AKP ve kabine içerisindeki bazı isimlerde ciddi rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

Partide rahatsızlık var

Ayrıca, tartışmalı alkol düzenlemesi, geçtiğimiz hafta Danıştay ve Yargıtay’a üyelik için yapılan düzenleme ile Başbakan Erdoğan’ın son zamanlarda milliyetçi tutum ve söylemlere tutunmasının partideki birçok isimde rahatsızlık yarattığı dile getiriliyor. AKP’de; batı illerinden bazı milletvekillerinin alkol düzenlemesi ve partinin Gezi eylemlerine bakışı, doğu ve güneydoğu illerinden bazı vekillerin de Erdoğan’ın son günlerde artırdığı milliyetçi söylem ve tutum dolayısıyla rahatsızlıklarının olduğu ifade ediliyor.

Fire, görüş ayrılığının yansıması

Tüm bunların üzerine, en son Meclis Başkanlığı seçiminde Cemil Çiçek’e verilen oylarda çok sayıda fire yaşanması ise AKP’de “Parti içerisinde yaşanan görüş ayrılığı ve ayrışmanın kısmen de olsa açığa çıkması” yorumlarına neden oldu.