-MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN SON TUR TBMM (A.A) - 04.07.2011 - TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci oylamasında da adaylar seçilmek için gerekli oyu alamadı. Oylamaya 376 milletvekili katıldı. Adaylardan AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek 322, MHP Antalya Milletvekili Tunca Toskay 52 oy aldı; 2 oy ise geçersiz sayıldı. Adaylardan hiçbiri seçilme yeterliliği olan 367 milletvekilinin oyunu alamadığı için 3. oylamaya geçildi. 3. oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğunu oluşturan 276 milletvekilinin oyunu alan aday TBMM Başkanı seçilecek. Bu arada, 2. oylama yapılırken eski TBMM Başkanları Mehmet Ali Şahin ve Köksal Toptan, başkan adayı Cemil Çiçek'in yanına gelerek bir süre sohbet etti. Üçlü, basın locasına dönerek foto muhabirlerine poz verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra AK Parti sıralarında Çiçek ve Şahin ile birlikte oturarak, sohbet etti. Oylama işleminin tamamlanmasının ardından CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, andiçmeyen CHP'li, BDP'li ve bağımsız milletvekilleriyle tutuklu bulunan MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'ı kastederek 171 milletvekilinin adının okunmadığını, bunun Anayasa Mahkemesi'nde dava konusu olacağını söyledi. Tasnif komisyonu üyeleri de ad çekme usulüyle andiçen milletvekilleri arasından belirleniyor.