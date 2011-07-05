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Ekonomi

MECLİS BAŞKANLARININ FRAKI SARAR'DAN ESKİŞEHİR (A.A)

05 Temmuz 2011 15:44

-MECLİS BAŞKANLARININ FRAKI SARAR'DAN ESKİŞEHİR (A.A) - 05.07.2011 - TBMM Başkanı seçilen AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in frakı, Sarar Şirketler Grubu tarafından dikildi. Sarar Şirketler Grubu Protokol Müdürü Alattin Çoban, yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlığı Sekreterliği'nin TBMM Başkanı seçilen Cemil Çiçek için frak talebinde bulunduğunu kaydetti. Frakı özel bir kumaştan hemen diktiklerini ifade eden Çoban, şöyle konuştu: ''Cemil Çiçek'in bedenini daha önceden biliyorduk. Bunun üzerine kendisine özel kumaştan frak, gömlek, yelek ve papyon diktik. Frakı kendisine teslim ettim. Çok memnun oldu. Sayın Çiçek'e, Anadolu firması olarak bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Çiçek de Sarar Şirketler Grubu Onursal Başkanı Cemalettin Sarar'ı arayıp teşekkür etti. Daha önceki Meclis Başkanlarımız Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan, Bülent Arınç, Ömer İzgi ve Mustafa Kalemli'ye de frak dikmiştik.''

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