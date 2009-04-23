Meclis Başkanı'ndan çizgi film talimatı!

TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın koltuğuna oturan 5. sınıf öğrencisi Burkay Eren Ardıç'ın ilk talimatı Devlet Bakanı Mehmet Aydın'a oldu. Ardıç, Bakan Aydın'dan, Meclis çalışmalarının, çocukların daha kolay anlaması için çizgi film şeklinde yayınlanmasını istedi.



Çeşitli okullardan gelen çocukları tek tek öperek karşılayan Toptan'a, çocuklar da çiçek verdi.



Toptan, daha sonra koltuğunu Sincan Semiha İsen İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Burkay Eren Ardıç'a bıraktı.



Ardıç, çocuklara ve basın mensuplarına "Hoş geldiniz" diyerek, hatırlarını sordu.



Bugünün, sevginin, kardeşliğin, coşkuların en büyüğünü yaşadıklarını ifade eden Ardıç, "Biz yüreğimizle gören, sevgiyle yolumuzda yürüyen, içimizdeki dostla büyüyen çocuklarız. Ülkemizde barış, yüreğimizden sevgi, doğamızdan yeşil eksik olmasın" dedi.



Çocuklar için ne yapmak istediği sorusuna Ardıç, "Çocukların eğitiminde ezberi bırakıp, daha çok araştırmaya dönük çalışmaların artmasını istiyorum" diye karşılık verdi.



‘İşten atma yerine maaşlar düşürülsün’



Temsili Meclis Başkanı'nın gündemine ekonomik kriz de geldi. Ekonomik krize yönelik önlemlerini soran gazeteciye Ardıç, "İşten atma yerine, onların maaşından azaltma olması daha iyi olacaktır" diye yanıtladı. "Yani Meclis personelinin maaşını mı azaltacaksınız?" sorusu üzerine Ardıç, "Herkesin maaşından düşeceğim. Kendi maaşımdan bile düşürebilirim" dedi.



Ardıç, Meclis Başkanı Köksal Toptan'a, kapalı yerlerde sigara içme yasağında Kabahatler Kanununu uyguladığı için teşekkür etti.



Burkay Eren Ardıç'ın, gazetecilerden, sadece fotoğraf çekmemelerini, daha fazla soru sormasını istemesi üzerine Köksal Toptan, "Böyle Meclis Başkanı'nı zor bulursunuz" diye espri yaptı.



"Görevi devraldığınız Başkanı başarılı buluyor musunuz?" sorusuyla karşılaşan Ardıç, Toptan'ı başarılı ve uzlaşmacı bulduğunu, yasaları uygulamak için elinden geleni yaptığını belirtti.



Bir çok okulda, fen laboratuvarı bulunmadığını kaydeden Ardıç, bu eksiklerin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'e talimat verdi.



Okulunun bir eksiği bulunduğunu ifade eden Ardıç, bu eksikliği unutunca, bir süre düşündü. Ardıç, okulun ses düzeni sorununun ve sandalye eksikliğinin giderilmesini istedi.



‘Alo Müdürüm, bana Bakan Aydın’ı bağlayın’



Ardıç, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyaretinden bahsetmeyi de unutmadı. Ardıç, Türkiye ziyareti dolayısıyla Obama'ya teşekkür ederken, bu ziyaretin Türkiye'ye verilen önemin göstergesi olduğunu bildirdi.



Daha sonra özel kalem müdürünü telefonla arayan Ardıç, "Alo Müdürüm. Bana Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ı bağlayabilir misiniz?" dedi.



Bir süre sonra telefonuna yanıt veren Bakan Aydın'a, Ardıç, Meclis çalışmaları ve işleyişinin, çocukların anlayacağı, özellikle çizgi film şeklinde Meclis TV, TRT'den yayınlanmasını istedi.



Aydın, bununla ilgili çalışmalarının olmadığını ancak yurt dışından döner dönmez çalışmalara başlayacağını belirtti.



Ardıç, Aydın'a "Şu an neredeniz ve neden oradanız?" sorularını yöneltti. Aydın da gemi kaçıranlara karşı önlem almak, Somali'ye yardım etmek için uluslararası toplantı için Brüksel'de bulunduğunu söyledi.



‘Çürüyen yapraklar ne olur?’



"Sözü ve makamımı vekilime bırakmak istiyorum" diyen Ardıç'ın koltuğuna Sincan Kayalıboğaz İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Elif Dilan Durak oturdu. Durak, bu makamda Türk kadınını temsil etmekten şeref duyduğunu dile getirdi.



Durak, ilginç bir soruyla da karşılaştı. "Çürüyen yapraklar çürüyünce ne olur?" sorusu üzerine Durak, "Çürüyen yapraklarla ilgili ne düşüneyim. Çürüyen yapraklar çürür" diye konuştu.



Elif Dilan Durak, oyun alanının olmadığını ancak her ilçe ve mahallede park bulunduğunu belirtti.



Meclise ilk kez geldiğini ancak sanki çok gelmiş gibi buraya ısındığını dile getiren Durak, kameralar karşısında bulunmanın da heyecan verici olduğunu kaydetti.



Durak, sınıf mevcudunun kalabalık olduğunu, araç, gereçlerin yetmediğini ifade ederek, Milli Eğitim Bakanı Çelik'ten yardım istedi.



TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın, TBMM'nin ilk başkanını sorması üzerine Durak, "Tabii ki de Atatürk" diye karşılık verdi. Toptan'ın, "İnşallah gelecek başkanı siz olursunuz" demesi üzerine Durak, "Bakacağız artık, çalışıyorum. İnşallah buranın gelecek başkanı da ben olacağım" dedi.



Bir öğrenci akrostiş olarak yazdığı "Mevlana" şiirini okudu.



TBMM Başkanı Köksal Toptan, çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve onlara dizüstü bilgisayar hediye etti. Toptan, çocuklara hayal kurmaları ve hedefler edinmelerini tavsiye etti.

