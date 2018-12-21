Meclis Başkanı Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli görüştü

TBMM Başkanı Binbaşı Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Sayın Genel Başkan ile yerel seçim hakkında görüş alış verişinde bulunduk. Mesele bundan ibarettir" dedi.

MHP, İstanbul'da aday çıkarmayarak AKP'nin adayını destekleyecek. AKP'nin de Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'yi İstanbul'dan aday göstermesi bekleniyor. Bu bilgiler doğrultusunda gözler Bahçeli ile Yıldırım arasındaki bugünkü görüşmeye çevrilmişti.

Devlet Bahçeli daha önce Binali Yıldırım'ın aday olması durumu sorulduğunda, "Başımızın üstünde yeri var" ifadelerini kullanmıştı.

Görüşmenin ardından Bahçeli herhangi bir açıklama yapmazken, Yıldırım şunları kaydetti:

''Bahçeli'yi makamında ziyaret edip sohbet ettik. Yeni sistemin ilk bütçesinin son günü. Bugün yapacağımız görüşmeler ile inşallah 2019 yılı bütçesini Meclis'te onaylamış olacağız. Ziyaretimi merak ediyorsunuz. Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Meclis Başkanlığı'na seçildiğimde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de ona mukabil bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Mesele bundan ibarettir.''