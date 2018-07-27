Meclis Başkanı Yıldırım: ABD ucuz tehdit dilini bırakmalı

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de Cuma nazamı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, "Tavsiyemiz ABD'nin ucuz tehdit dilini bırakması. ABD, hukuk devletiyse Türkiye'de hukuk devletidir. Bize tehdit sökmez" dedi.

Yıldırım, "Türkiye'nin güvenini 15 Temmuz'dan sonra nasıl kazanacak bunun yollarına bakması gerekir" ifadesini kullandı.

Bedelli askerlik hakkında konuşan Yıldırım, "Seçim öncesi bu konu yoğun bir şekilde gündeme geldi. Nihayet Meclis yasama dönemini sona erdirmeden bu konuda bir düzenleme yaptı. Ancak daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç var" diye konuştu.

Yıldırım, Yunanistan'da yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerini iletti.