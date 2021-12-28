Meclis Başkanı Şentop, üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu.



Şentop , Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.





Şentop, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin TURKOVAC'a kullanım onayı aldığına dikkati çekerek "Ben kendim de üçüncü dozu TURKOVAC oldum. İnşallah bunu en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere, elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.