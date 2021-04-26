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Meclis Başkanı Şentop: Türkiye-ABD ilişkileri bu açıklamadan büyük yara alacak, büyük zarar görecektir

26 Nisan 2021 14:11

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. “2021’de ne değişti, konuya dair yeni bir belge mi çıktı?” diye soran Şentop, “Türkiye haklılığı konusunda büyük bir özgüven içinde” dedi. Şentop, “Sadece dünyada ve bölgemizde en önemli sınamalardan geçmekte olan Türkiye-ABD ilişkileri bu açıklamadan büyük yara alacak, büyük zarar görecektir. Milletimize yapılan bu büyük iftirayı reddettiğimi tekrar ifade etmek istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi ile İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan’ın Savaş Suçları Paneli’ne katılan Şentop, burada yapığı konuşmada ABD Başkanı Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendirmesine değindi.

Şentop, “ABD Başkanı’nın tarihen ve hukuken hiçbir mesneti olmayan bu açıklamasının Türkiye’ye bir zararı yoktur. Nitekim 1981’de benzer açıklamayı yapan bir başka ABD Başkanı daha olmuştur. Türkiye bugün çok daha güçlüdür. Dünya’da ve bölgesinde çok daha etkilidir. Bu açıklamanın bölge v dünya barışına Ermenistan’a da bir faydası olmayacağını bilhassa belirtmek isterim. Sadece dünyada ve bölgemizde en önemli sınamalardan geçmekte olan Türkiye-ABD ilişkileri bu açıklamadan büyük yara alacak, büyük zarar görecektir. Milletimize yapılan bu büyük iftirayı reddettiğimi tekrar ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren Biden'dan önceki tek ABD Başkanı Ronald Reagan'dı. 1981 yılında bu yönde açıklama yapan Reagan, Türkiye'nin baskıları sonucunda geri adım atmıştı. ABD, 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanıyan 30. ülke oldu. Bugüne kadar kararı alan ve çoğu Avrupalı ile Güney Amerikalı olan 29 ülke arasında Rusya ve Suriye de bulunuyor.

Geçen ay aralarında iki partiden de isimler olan 38 senatör Biden'a "soykırım" nitelemesi yapması talebinden bulunan bir mektup yazmıştı. Biden, kazandığı 2020 seçimlerine giden kampanya sürecinde de bu yönde karar vereceğini söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan mesajında hem 'soykırım' hem 'büyük felaket' ifadesini kullandı. Biden mesajında 'Osmanlı' ve İstanbul için kullandığı 'Konstantinopol' kelimelendirmesiyle 'soykırım' olarak nitelediği olaylardan Türkiye Cumhuriyeti'ni sorumlu tutmadıklarını ima etti ve "Tarihi kabul ediyoruz. Bunu kimseyi suçlamak için değil ancak tarihin tekerrür etmediğinden emin olmak için yapıyoruz" görüşünü dile getirdi.

TIKLAYIN - ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ve 'büyük felaket' ifadesini kullandı

Biden'ın "soykırım" ifadesini kullanmasına muhalefetten ve iktidardan tepki yağdı.

TIKLAYIN - ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' nitelemesine iktidar ve muhalefetten tepki yağdı
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