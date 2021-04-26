Meclis Başkanı Şentop: Türkiye-ABD ilişkileri bu açıklamadan büyük yara alacak, büyük zarar görecektir

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. “2021’de ne değişti, konuya dair yeni bir belge mi çıktı?” diye soran Şentop, “Türkiye haklılığı konusunda büyük bir özgüven içinde” dedi. Şentop, “Sadece dünyada ve bölgemizde en önemli sınamalardan geçmekte olan Türkiye-ABD ilişkileri bu açıklamadan büyük yara alacak, büyük zarar görecektir. Milletimize yapılan bu büyük iftirayı reddettiğimi tekrar ifade etmek istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi ile İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan’ın Savaş Suçları Paneli’ne katılan Şentop, burada yapığı konuşmada ABD Başkanı Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendirmesine değindi.

Şentop, “ABD Başkanı’nın tarihen ve hukuken hiçbir mesneti olmayan bu açıklamasının Türkiye’ye bir zararı yoktur. Nitekim 1981’de benzer açıklamayı yapan bir başka ABD Başkanı daha olmuştur. Türkiye bugün çok daha güçlüdür. Dünya’da ve bölgesinde çok daha etkilidir. Bu açıklamanın bölge v dünya barışına Ermenistan’a da bir faydası olmayacağını bilhassa belirtmek isterim. Sadece dünyada ve bölgemizde en önemli sınamalardan geçmekte olan Türkiye-ABD ilişkileri bu açıklamadan büyük yara alacak, büyük zarar görecektir. Milletimize yapılan bu büyük iftirayı reddettiğimi tekrar ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.