Meclis Başkanı Şentop: Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede üst üste meydana gelen patlamaları kınadı. “Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz” diyen Şentop, “Masum insanları hedef alan böyle bir katliâmı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez. Afganistan'da huzur ve barışın hâkim olacağı günler için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD, havalimanı çevresindeki saldırıların ardından Afganistan'dan tahliyelerin süreceğini açıklamıştı. Dün, Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede üst üste patlamalar meydana gelen gelmişti. Patlamada en az 90 kişi yaşamını yitirmişti. Yaralananların tedavileri hastanelerde devam ediyor.

TIKLAYIN - Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi