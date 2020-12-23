Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a 53 müşavir

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesine gelen yanıt, Meclis’in AKP’li Başkanı Mustafa Şentop’a danışmanlık görevi yürüten personel sayısının 53 olduğunu ortaya çıkardı.

CHP’li Tanrıkulu, soru önergesinde, “Meclis Başkanlığı’ndaki müşavir sayısı kaçtır?” diye sordu. Önergeye yanıtı TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç verdi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bilgiç, TBMM Başkanlığı’nda eski başbakanlık personeli olup 2018’de şahsa bağlı müşavir kadrosuna atanan 32 personelin bulunduğunu kaydetti. Bilgiç ayrıca, bu kadrolar dışında şahsa bağlı Başkan başmüşaviri kadrosuna atanan iki, şahsa bağlı başkan müşaviri kadrosunda ise beş personelin bulunduğunu bildirdi. Bilgiç, ‘şahsa bağlı müşavir’ kadrosunda ise 14 personelin yer aldığını ifade etti.

TBMM’de görevli 53 müşavirin ne iş yaptığını da açıklayan Bilgiç, “Müşavirler, önem ve öncelik taşıyan konularda TBMM Başkanı’na yardımcı olmak üzere istihdam edilmektedir” dedi.

CHP’li Tanrıkulu, “Yanıttan da anlayacağımız üzere sadece Meclis’te büyük bir savurganlık bulunuyor. Kadrolardaki bu doluluk, kabul edilebilir değil” dedi. “Bir başkan, 53 kişiye ne danışabilir?” diye soran Tanrıkulu, “TBMM’de de kadrolar eşe, dosta dağıtılıyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Zaten önergeyi hazırlamamızın nedeni de bunu ortaya çıkarmaktı” diye konuştu.