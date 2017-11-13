Meclis Başkanı Kahraman, TBMM Başkanlığı seçimi için adaylık başvuru dilekçesini sundu

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- MECLİS Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığına adaylık konusunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istişarede bulunup bulunmadığının sorulması üzerine \"Sayın Erdoğan Rusya\'da. Cumhurbaşkanımız partiler üstünlüğüne sahiptir. Bir parti genel başkanıdır ama bu tip münferit hadiselerde milletvekillerinin şahsi iradesine ait olan hadiselerde bir müesseriyeti olmaz, temennisi olabilir. İnşallah temennisi de destek yönünde olabilir diye düşünüyorum\" dedi.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığı adaylığı başvuru dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu\'na verdi. İsmail Kahraman, bir gazetecinin \"Meclis Başkanlığına adaylık konusunda Sayın Erdoğan ile bir istişareniz oldu mu ?\" sorusunu şöyle yanıtladı: \"Sayın Erdoğan Rusya\'da. Beyanımız dinlediniz. Milletvekillerinin münferit kararı olarak ortaya konuluyor. Zannediyorum sayın cumhurbaşkanımız da döndüğünde bu mevzuda desteğini gösterir ama cumhurbaşkanımız partiler üstünlüğüne sahiptir. Bir parti genel başkanıdır ama bu tip münferit hadiselerde milletvekillerinin şahsi iradesine ait olan hadiselerde bir müesseriyeti olmaz temennisi olabilir. İnşallah temennisi de destek yönünde olabilir diye düşünüyorum. Yarın siyasi partilere ziyaretlerimi yapacağım. Randevuları istiyorum. Tüm milletvekilerinden destek isteyeceğim.\"