Meclis Başkanı Kahraman, 'kapanma partisi'ne ilişkin soruları da "Özel yaşam" diyerek geri gönderdi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın Urfa’daki bir okulda düzenlenen "kapanma partisi"ne ilişkin sorularını "özel yaşam" gerekçesiyle geri gönderdi. Kahraman, Yarkadaş'ın ‘Şeriat Andı’na ilişkin soru önergesini de aynı gerekçeyle geri göndermişti.

Urfa’ya bağlı Bozova’nın Hacılar Ortaokulu’nda düzenlenen "kapanma partisi’’ adlı etkinliği ortaya çıkaran CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın Bakan İsmet Yılmaz’a yönelttiği altı maddelik soru önergesi cevapsız kaldı. Yarkadaş’ın verdiği bilgiye göre, TBMM Başkanı Kahraman, "Okuldaki uygulama özel yaşama ilişkindir, bunlara ilişkin soru soramazsınız" diyerek önergeyi geri gönderdi.

Kahraman’ın bir hafta önce de ‘Şeriat Andı’na ilişkin soru önergesini geri yolladığını anımsatan Yarkadaş, "Kahraman, nerede gerici ve şeriatçı uygulama varsa, onu savunuyor. Öyle ki; MEB soruşturma açmış olmasına rağmen, onu bile görmezden geliyor. urfa’daki ‘kapanma partisi’ni MEB bile savunamıyor. İsmail Kahraman ise MEB’i bile geride bırakıyor ve sorularımızı engelliyor" diye konuştu.

"Arabayla girişimiz bile izne bağlı"

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Kazım Yılancı ve Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Başkanı Cansel Güven bu duruma tepki gösterdi.

Eğitim Sen’li Yılancı “Sınıfta özel yaşam olamaz. Ben gelip sınıfta bekarlığa veda partisi yapıyor muyum? Kapanma partisi de aynı şekilde. Bunun dışında okullarda 15 Temmuz’dan sonra birçok şey yaşandı. Örneğin arabayla bahçeye girişimiz bile izne bağlandı. Ya da çocukların sene sonunda yaptığı mezuniyet partileri dahi bırakın okul içinde yapmayı bile kısıtlıyorlar” dedi.

"Bu yüzden laik eğitim diyoruz"

18 yaşına kadar herkesin çocuk olduğunu hatırlatan Yılancı “Bu durum kabul edilebilir değil. Kapanma partisi yapılacaksa evde yapılır. Buna da çocukları dahil edemezsiniz. Git evinde, bahçende yap. Öğretmenler kendi inançlarını, düşüncelerini bir kenara bırakıp bilimsel metodlarla çocuklara eğitim vermelidir. Bu yüzden laik eğitim diyoruz. Bu yüzden de tabii ki bu karara karşı çıkıyoruz ve kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu tip etkinlikleri yapanların bulunan, siyasal iklimden güç aldıklarını ifade eden Yılancı “Görülüyor ki cezasız kalıyorlar. Meclis Başkanı’nın verdiği bu cevap da tabii ki onları cesaretlendirecek. Bu işi yapan tanımlanan görevlerin dışına çıkıyor. Yetkiler aşılmıştır. Bunlar aynı zamanda ayrımcıdır ve suç işlenmiştir” diye konuştu.

"Evinde içki içene işlem yapıldı"

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Başkanı Cansel Güven ise şu ifadeleri kullandı: “Özel yaşam adı üzerindedir. İş yerinizdeki yaşantılar özel yaşama girmez. Bunun yanında 657, bizi özel yaşamımızda da bağlıyor. Bunun örneklerini daha önce de gördük. Öğretmenlerin dışarıda yemek yerken içtikleri içecekler soruşturma konusu oldu. Ya da buna benzer şekilde evinde içki içerken fotoğraf paylaşan öğretmene de soruşturma açıldı.”

"Tuz kokmuştur"

Kahraman’ın verdiği yanıtın skandal olduğu belirten Güven “Bu duruma ne diyeceğimi bilemedim. Geldiğimiz nokta gerçekten ‘yok artık’ noktasıdır. Doğrudan bir öğrencinin gelişimi üzerine görevin kötüye kullanılmasıdır. Milli Eğitim’in öğretmenleri serbest bıraktıkları noktalar vardır. Ama burada bahsedilen konu ne bilimsel ne yasaldır. Buna soruşturma açılması gerekirken verilen yanıt şok edicidir. Açıkça şunu söylüyorlar: Size ne? Bizim öğretmenlerimiz bizim duruşumuza, hedeflerimize uygun ne yaparsa yapsın dokunmayız. Bakanlık da daha önce bizim sorduğumuz sorulara cevap vermek yerine ‘özel yaşam’ dediği olmuştur. Kaçacak bir şeyiniz varsa reddedersiniz. Burada da açıktan reddetmek yerine buna benzer yollar seçiliyor. Açıkça söyleyeyim tuz kokmuştur” dedi.