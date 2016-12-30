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Meclis Başkanı İsmail Kahraman ameliyata alındı

Sağlık Bakanı: Değerli başkanımızın ameliyatı devam ediyor

30 Aralık 2016 14:37

İnfeksiyon teşhisi konularak dün gece hastaneye kaldırılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ameliyata alındı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Değerli başkanımızın ameliyatı devam ediyor. Ameliyattan önce ailesi ve kendisiyle görüştük. Şakalaştık. Kendisinden dua istedik." dedi.

Sağlık Bakanı Akdağ, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Güven Hastanesi'ne gelen Akdağ, Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Akdağ, "Değerli başkanımızın ameliyatı devam ediyor. Ameliyattan önce ailesi ve kendisiyle görüştük, şakalaştık. Kendisi bizden dua istedi. Biz de 'hastanın duası kabul olur' diyerek, kendisinden dua istedik. Çok değerli ve kıymetli bir abimiz." ifadelerini kullandı.

Akdağ, TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumunu takip edeceklerini ve kendisini tekrar ziyaret edeceğini bildirdi.

Bakan Akdağ, ameliyatın içeriği ve ne kadar süreceğine ilişkin bilgi vermedi.

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