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Meclis Başkanı Çiçek'ten 'medya operasyonu'na savunma: İlk defa yapılan bir şey değil

'Radyodan duyduğuma göre adli bir olaymış'

14 Aralık 2014 18:17

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ’14 Aralık Operasyonu’nu değerlendirirken, "İlk defa yapılan bir şey değil. Hepimizin temennisi; gerçeklerin ortaya çıkarılması" dedi.

TBMM Başkanı Çiçek, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın vefat eden ağabeyi Ahmet Elitaş’ın cenaze namazına katılmak için geldiği Kayseri’de ’14 Aralık Operasyonu’ ile ilgili sorular üzerine, "Radyodan duyduğuma göre adli bir olaymış. Ben bu aşamada herhangi birşey söyleyemem. İlk defa yapılan bir şey değil. Hepimizin temennisi gerçeklerin ortaya çıkarılması" karşılığını verdi. 

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