Meclis Başkanı Çiçek 'milletvekillerinin dinlenildiği' iddiasıyla mahkemeye başvurdu

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı yazıda, son günlerde bazı basın yayın organlarında bir kısım şahısların soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla dinlendiği yönünde haberlerin yer aldığını ifade ederek, söz konusu haberlerin incelenmesi neticesinde dinlendiği iddia edilen kişiler arasında TBMM üyelerinin de bulunduğunun görüldüğüne dikkat çekti.

Anayasa'nın 83. maddesiyle düzenlenen "yasama dokunulmazlığı" kapsamında milletvekilleri hakkında dinleme kararı verilmesinin hukuken mümkün olmadığını ifade eden Çiçek, "Başkanlığımız tarafından bundan sonra yapılacak işlemlere esas olmak üzere, iddia olunduğu şekilde bir kısım milletvekilleri hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığının Başkanlığımıza bildirilmesi ve yasa dışı işlemler hakkında gereğinin yapılmasını rica ediyorum" dedi.