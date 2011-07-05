Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten CHP'ye: Önce hayırlı olsuna gelirler herhalde

T24

‘Umudu olmayan siyaset yapmasın’



‘Hayırlı olsuna beklerim’

Gazi Meclis

Bugün kürsüye çıkacak

‘Destek bekledi’

Kılıçdaroğlu’nun bir sözü

Erdoğan neden sert konuştu?

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, TBMM Başkanı seçilen Cemil Çiçek’le görüşmesini bugünkü (5 Temmuz 2011) köşesinde yazdı. İşte o yazı:Cemil Çiçek, Meclis Başkanı seçilir seçilmez hızla TBMM binasından çıkınca merak uyandırdı. Çiçek, seçimin hemen ardından Kocatepe Camii’ndeki şehit cenazesine katılmak için tebrikleri kabul etmeden çıkmıştı. Meclis Başkanı, şehit Onbaşı Deniz Bacanak’ın cenazesine katıldıktan sonra makamına geldi.Çiçek’in yeni görevini tebrik ettikten sonra, Meclis’teki yemin ve protesto krizini çözmek konusunda umutlu olup olmadığını sordum. “Elbette, umutluyum” dedikten sonra ekledi:“Umudu olmayan siyaset yapmasın. Ben iyimserliğimi koruyorum. Siyasette karamsar olmamak lazım. Her sorunun çözümü vardır. Çözüm yeri de TBMM’dir. Önümüzde çok önemli sorunlarımız var ve bunları çözecek olan biziz. Çözülecek zemin Meclis zeminidir.”Çiçek’e, sorunu çözmek için CHP ile temas edip etmeyeceği, muhalefet partileriyle bir toplantı yapıp yapmayacağı sorusunu yönelttiğimizde ise yanıtı şu oldu:“Önce hayırlı olsun ziyaretine gelirler herhalde. Bizim geleneklerimiz var, hayırlı olsuna beklerim.”Çiçek’in Kılıçdaroğlu’na verdiği mesaj ilk temasın “hayırlı olsun” ziyaretinde yapılacağı biçimindeydi. Kılıçdaroğlu’nun yapacağı bir tebrik ziyareti konunun ilk ele alınacağı zemin olacak gibi görünüyor.Çiçek’in vurgu yaptığı bir konu da TBMM’nin protesto edilmesinin çok yanlış bir tutum olduğu.Çiçek, “Bu Meclis, düşman Polatlı’ya gelmişken, top sesleri Ankara’dan duyulurken bile açık kalmış ve çalışmış, Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş bir Meclis’tir; böyle bir Meclis’e gelmemek, protesto etmek şanlı tarihe uygun düşmez” diyor.TBMM Başkanı Çiçek, görevi geçici Başkan Oktay Ekşi’den aldıktan sonra, Meclis bürokratlarıyla ilk toplantısını yaptı. Toplantının konusu Çiçek’in bugün Meclis kürsüsüne çıkacak olmasıydı.Çiçek, Meclis Başkanlık kürsüsüne ilk kez bugün Aden Körfezi’ndeki deniz gücümüzün görev süresiyle ilgili tezkerenin görüşülmesi için çıkacak.Cemil Çiçek, CHP’nin yemin etmeme ve BDP’nin boykot kararından vazgeçmeleri için henüz seçilmeden çaba gösterdi. Kılıçdaroğlu’na Meclis’e gelmeleri, yemin etmeleri ve başkanlık seçiminde oy kullanmaları çağrısında bulundu. Bunun sorunların çözümünü kolaylaştıracağı mesajını verdi.CHP liderinin adaylığıyla ilgili olumlu sözlerine teşekkür etti ancak sorunun çözülmesi için CHP’nin de oyunu alarak Meclis Başkanlığı koltuğuna oturmayı önemsiyordu. Kılıçdaroğlu desteğini ifade etti ancak tutuklu milletvekilleri sorunu çözülmediği için CHP grubu oy kullanmadı.Buna karşın CHP’deki beklenti yeni Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in sorunun çözümü için öncülük etmesi yönünde. Başbakan Tayyip Erdoğan’dan beklediği yaklaşımı göremeyen CHP, Çiçek’in devreye girmesiyle sorunun çözülebileceği inancını sürdürüyor.Çiçek ise CHP’den destek beklentisini hâlâ koruyor.CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın bir sözünün yemin sorununu çözmeye yeteceğini ifade etmişti. Başbakan’dan bu yönde bir söz gelmedi. Şimdi gözler yeni Meclis Başkanı Cemil Çiçek’te. Çiçek’in deneyimi çözüm umudunu artırıyor.Koridorlardan aldığım izlenime göre Çiçek’in Meclis Başkanlığı’ndan memnuniyet duyduğunu belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, “oy kullansaydık Çiçek’i desteklerdik” yönünde bir sözü çözüm için adımları hızlandırabilir. Çiçek, böyle bir yaklaşımı kendisine verilmiş oy gibi algılayacak ve daha güçlü bir destekle hareket edecek gibi görünüyor.Başbakan Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Simav’da, “gelip yemin edecekler, tükürdüklerini yalayacaklar” biçiminde sert sözleri, muhalefet partilerinden tepki gördü. Başbakan’ın neden böyle ağır bir ifade kullandığına ilişkin soruma iktidar partisinin ağırlıklı isimlerinden Hüseyin Çelik şu yanıtı verdi:“CHP sözcüleri ne demişlerdi, onu da hatırlayalım. Ak Parti’ye diz çöktüreceğiz, dediler. Bu söz de ağır değil mi? Ne demek diz çöktürmek. Bu söz CHP’li İsa Gök’e ait değil mi?”Başbakan’ın Simav’daki ağır sözlerinin bir nedeni olarak Gök’ün “diz çökecekler” ifadesi ile CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Sosyalist Enternasyonal’de yaptığı konuşma ve uluslararası kuruluşlara gönderdiği mektup gösteriliyor.