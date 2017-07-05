Meclis Başkanı Atatürk’e hakaretle ilgili açıklama yapmadığını açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'a 'Atatürk’e hakaretler karşısında neden sessiz kaldığını' sordu.

Tanal’ın Kahraman’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde son günlerde bazı basın yayın organlarına yansıyan Mustafa Kemal Atatürk’e ve annesi Zübeyde Hanım’a yöneltilen hakaretleri gündeme getirdi. Basın taraması yapan Meclis Başkanlığı da sessizliği teyit etti.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Tanal “Sayın Meclis Başkanı kınamamanızın sebebi nedir? İdeolojik düşünceniz midir? Atatürk’e bir tavrınız mı söz konusu? Hukukta ‘sükut ikrardan gelir’ sözü gereği sizin de Atatürk’e dil uzatanlarla aynı düşüncede olduğunuzu mu anlamalıyız” diye sordu.

Tanal’a yanıt Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın’dan geldi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın bu konuda değerlendirme yapmadığını teyit eden yanıtta şöyle denildi:

“İlgili önergenizde Atatürk’e yönelik hakaretler soru konusu yapılmıştır. Konuya ilişkin basın taraması sonucu, yazılı ve görsel basında TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yapmış olduğu herhangi bir açıklamaya rastlanılmamıştır. Ayrıca TBMM Başkanlığınca herhangi bir basın açıklaması yapılmamıştır.”