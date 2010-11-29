Meclis bankacılık için 'şeriatı' onayladı

T24- AKP, Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu'nun kurulmasını ve kurumun tüm faaliyetlerinin “Şeriat ilkeleri ile uyumlu” yürütülmesini öngören tasarıyı Meclis'ten geçirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda “Şeriat” hükümlerine göre faaliyet gösterecek olan, İslami finans kurumlarıın kurulmasına ilişkin uluslararası sözleşme CHP’nin muhalefetine karşın kabul edildi.

Hükümet 2004 yılında “İslam Özel Sektörünün Geliştirilmesi Kurumu kurulması’’ hakkında bir tasarıyı TBMM’ye göndermiş ancak gelen tepkiler üzerine yasalaşmamıştı.



Bu kez benzer hükümler uluslararası bir sözleşmeyle TBMM’ye getirildi. Dışişleri Komisyonu’nda “Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu anlaşması ve Özel sektörün geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu anlaşmanın onaylanması’’ hakkındaki tasarılar kabul edildi. Tasarılar ile, Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumunun tüm faaliyetleri “Şeriat ilkeleri ile uyumlu” olacak.



Muhalefetten ret

Komisyon üyesi CHP milletvekilleri Şükrü Elekdağ, Onur Öymen ve Hüseyin Pazarcı tasarıya muhalefet şerhi koydu. CHP’li Komisyon üyeleri, Türkiye’nin “şeriat hükümleri” nedeniyle bu anlaşmaya onay veremeyeceğini belirtirken, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri “Şeriat ilkelerinin geçerli olacağına ilişkin hükümlere’’ Türkiye’nin çekince koyduğunu belirttiler.



CHP’li üyeler, sadece “İslami esaslara göre faaliyet gösteren” kurumlara destek verilecek olmasının Anayasa’ya da aykırı olduğunu savundular. Muhalefet şerhlerinde şu görüşler dile getirildi:



ANAYASA AYKIRI: Bu anlaşma anayasamızın laiklik ilkesine açıkça aykırıdır. Türkiye’nin laik devlet düzenine ters düşmektedir. Bu sebeplerle bu anlaşmanın onaylanması Anayasamızın Laikliğe ilişkin temel hükümleri açısından mümkün değildir.



ŞERİAT İLKELERİ: Anlaşmada, Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumunun tüm faaliyetlerinin şeriat ilkeleri ile uyumlu olacağı belirtilmektedir. Şeriat ilke ve hukukundan bahseden maddelere Türkiye'nin çekince koyması, kurumun diğer maddelerde öngörülen faaliyetlerinin şeriat hukukuna uygun olmadan yürütülmesi sonucunu doğurmayacaktır. Çekince konulsa da antlaşmanın fiilen uygulanacaktır.



İşte yapı

Anlaşma Suudi Arabistan’da yapılan toplantılar sonucu şekillendi. İslam Kalkınma Bankası tarafından özel sektör projelerini finanse edecek bağımsız bir birim kurulması benimsendi. Tasarının gerekçesinde, “ Kurumun ekonomik kalkınmamıza ve istihdamın artırılmasına katkıda bulunması, ülkemizde özel sektörün yapacağı yatırımlar için kurumdan finansman sağlama olanağı sağlanması öngörülmektedir” ifadesi yer aldı.



Türkiye, kuruma her biri 10 bin ABD doları nominal değere sahip 1176 hisse ile katılacak. Bakanlar Kurulu, hisse miktarını beş katına kadar artırmaya yetkili olacak. Başlangıçtaki katılım payı, Türkiye Cumhuriyeti adına İslam Kalkınma Bankası tarafından ödenecek.