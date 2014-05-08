Meclis Araştırma Komisyonu eski istihbaratçıyı dinleyecek



Alman Federal Meclis'inde grubu bulunan 4 parti, mart ayında verdikleri ortak bir tasarıyla ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ve diğer yabancı istihbarat örgütlerinin Almanya'daki faaliyetlerini araştıracak bir komisyon kurmuştu.

Komisyonda dinlenecek isimler netleşmeye başladı. Yeşiller ve Sol Parti, NSA eski mensubu Edward Snowden'ın ısrarla dinlenmesini istemişti. Siyasi gözlemcilere göre koalisyon partileri Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), bu konuda sergiledikleri dirençlerini yumuşattı.

Alman Basın Ajansı (dpa) "CDU temsilcilerinin Almanya'ya davet edilmemesi koşuluyla Snowden'ın komisyonda dinlenmesini onaylayabileceğini" duyurdu.

CDU'lu İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Almanya'ya gelmesi halinde Snowden'ın yakalanarak ABD'ye teslim edileceğini açıklamıştı. Edward Snowden'ın telekonferans yoluyla ifadesine başvurulması isteniyor.

Edward Snowden, geçen yıl haziran ayında Rusya’ya sığınmış, kendisine temmuz ayı sonuna kadar iltica hakkı tanınmıştı. ABD yönetimi Snowden hakkında uluslararası arama kararı çıkarmıştı.

Federal Meclis Araştırma Komisyonu'nun ifade için çağırabileceği isimler arasında Başbakan Angela Merkel, eski Başbakan Gerhard Schröder ve eski dışişleri bakanları Joschka Fischer ve Guido Westerwelle de yer alıyor.