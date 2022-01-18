Meclis, Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesini yarın seçecek

83 baro başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeliği için üç isim belirledi. Anayasa Mahkemesi için Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan aday olmuştu. AKP, bugün grup önerisi olarak oylamanın yarın yapılması için genel kurula öneri sundu. Öneri kabul edilirse yarın mecliste AYM’nin yeni üyesi için oylama yapılacak. AKP- MHP’nin öneriyi kabul etmesi ve yarın oylamanın yapılması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Afyonkarahisar Baro Başkanı olarak görev yaparken 2010 yılında TBMM tarafından AYM üyeliğine seçilen Celal Mümtaz Akıncı, yaş haddinden dolayı 31 Ocak 2022 tarihinde emekliye ayrılacak.

Anayasaya göre, 83 baro başkanı Akıncı'nın yerine 45 yaşını doldurmuş olan serbest avukatlar arasından üç aday belirliyor. 83 baro başkanı Anayasa Mahkemesi için üç isim belirledi. Söz konusu üç aday arasından bir kişi ise TBMM'de yapılacak oylamada AYM üyeliğine seçilecek.

AYM üyeliği seçimlerinde Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya haricinde 82 baro başkanı oy kullandı.

Avukatlardan en çok oyu 18 oyla Kenan Yaşar alırken, Zülal Erdoğan 13, Talat Göğebakan ise 11 oy aldı.