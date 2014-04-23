Meclis, açılışının 94. yılını kutluyor

Meclis'in açılışının 94. yılı düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Kutlamalar, sabah TBMM kampüsü içindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Anıtkabir ve Birinci Meclis'teki törenlerin ardından TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek.

TBMM Genel Kurulu, Çiçek başkanlığında saat 14.00'de özel gündemle toplanacak. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Çiçek bir konuşma yapacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü ile BDP temsilcisinin de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclis'in açılışının 94. yılına dair 10'ar dakikalık söz alması bekleniyor.

Özel oturumu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kuvvet komutanları, yüksek yargı organlarının başkanları ile yabancı misyon temsilcileri de izleyecek.

3 boyutlu olarak Kurtuluş Savaşı anlatılacak

Çiçek ve eşi, akşam da Meclis'te 23 Nisan resepsiyonu verecek. Resepsiyon bu yıl bir ilke imza atacak. Her yıl Tören Salonu'nda gerçekleşen resepsiyon, bu yıl Şeref Salonu'nda olacak.

TBMM ana binanın ön cephesinde ise Kurtuluş Savaşı'nın ışık, ses ve 3 boyutlu olarak anlatılacağı bir gösteri sunulacak. Bu gösteri, 24, 25, 26 ve 27 Nisan'da saat 21.00'de halka açık olarak tekrar edilecek.

Kutlamalar, havai fişek gösterisiyle de renklenecek.