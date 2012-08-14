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Meclis 9 dakika toplanabildi, 1 Ekim'e kadar tatile devam kararı aldı

CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantı çağrısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için düştü

14 Ağustos 2012 18:51

Meclis'te yeterli çoğunluk sağlanamadığı için CHP'nin toplantı önerisi düştü.

CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantı çağrısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için düştü.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, saat 15.00'te birleşimi açarak, yoklama için 5 dakika süre verdi.

Elektronik cihazla yapılan yoklama sonucu, toplantı için gerekli 184 milletvekiline ulaşılamadı. Bunun üzerine Yakut, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısının düştüğünü belirterek, 1 Ekim Pazartesi günü toplanmak üzere birleşimi kapattı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP'nin 124 imzalı başvurusu üzerine Genel Kurulu, olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

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