Meclis 9 dakika toplanabildi, 1 Ekim'e kadar tatile devam kararı aldı

Meclis'te yeterli çoğunluk sağlanamadığı için CHP'nin toplantı önerisi düştü.

CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantı çağrısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için düştü.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, saat 15.00'te birleşimi açarak, yoklama için 5 dakika süre verdi.

Elektronik cihazla yapılan yoklama sonucu, toplantı için gerekli 184 milletvekiline ulaşılamadı. Bunun üzerine Yakut, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısının düştüğünü belirterek, 1 Ekim Pazartesi günü toplanmak üzere birleşimi kapattı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP'nin 124 imzalı başvurusu üzerine Genel Kurulu, olağanüstü toplantıya çağırmıştı.