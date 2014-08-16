Meclis 28 Ağustos’ta Erdoğan için toplanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçlarının (Erdoğan yüzde 51.79; İhsanoğlu yüzde 38.44; Demirtaş yüzde 9.76) ilan edilmek üzere Resmi Gazete’ye gönderildiğini söyledi.

12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın başbakanlık ve parti genel başkanlığı görevinin ne zaman sona ereceği tartışmalarına karşılık Güven, “YSK seçimi tamamladı, Anayasa bize başka görev vermiyor” dedi.

Başkan Güven, “Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda geçerli oyların salt çoğunluğunu alan Sayın Erdoğan 12. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Kesin sonuç tutanakları, cumhurbaşkanlığı makamına arz edilip ve Resmi Gazete’de yayımlanacak” diye konuştu.

Akşam saatlerinde Meclis’e giden Güven, TBMM Başkanı Çiçek’le görüştü. Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı mazbatasını alan Çiçek, “28 Ağustos’ta Meclis’i olağanüstü toplantıya çağıracağız” dedi. Erdoğan, 28 Ağustos’ta yemin edecek.